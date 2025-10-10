Estos actores vuelven para el estreno de la Dinastía Casillas, el spin-off de El señor de los cielos

La serie ‘Dinastía Casillas’ llega para expandir el universo de ‘El Señor de los Cielos’, con personajes icónicos que regresan y nuevas historias que prometen mantener al público al borde de sus asientos. En esta nota te contamos qué famosos vuelven, qué esperar de la trama y dónde ver la serie.

¿Qué personajes de ‘El Señor de los Cielos’ regresan en ‘Dinastía Casillas’?

Entre los regresos más esperados de la serie ‘El Señor de los Cielos’ están:



Iván Arana como Ismael Casillas , hijo de Aurelio , quien ahora debe tomar decisiones críticas para mantener el legado familiar y enfrentar a enemigos inesperados.

, hijo de , quien ahora debe tomar decisiones críticas para mantener el legado familiar y enfrentar a enemigos inesperados. Isabella Castillo como Diana Ahumada , la prima que intenta mantener la unidad dentro del cártel mientras lidia con traiciones y alianzas peligrosas.

, la prima que intenta mantener la unidad dentro del cártel mientras lidia con traiciones y alianzas peligrosas. Raúl Méndez como Víctor “Chacorta” Casillas , hermano de Aurelio , que regresa con viejas rencillas y ambiciones personales.

, hermano de , que regresa con viejas rencillas y ambiciones personales. María Fernanda Yepes como Elizabeth Cordero, exesposa del Chema Venegas, quien vuelve para recuperar poder y relevancia dentro del mundo criminal.

Cada uno de estos personajes retoma su papel con nuevas motivaciones, lo que promete conflictos intensos y dinámicas inesperadas.

¿De qué trata ‘Dinastía Casillas’, la serie spin-off de ‘El Señor de los Cielos’?

La historia de ‘Dinastía Casillas’ gira en torno a Ismael Casillas, que ahora tiene sobre sus hombros la pesada responsabilidad de dirigir el imperio familiar. Cada decisión que toma puede acercarlo al poder… o ponerlo en riesgo.

A su lado, Diana Ahumada lucha por mantener la calma dentro del cártel, intentando que la ambición no rompa los lazos familiares. Y mientras tanto, Chacorta regresa con viejas cuentas pendientes que podrían cambiarlo todo, desatando conflictos inesperados.

Este spin-off combina acción, intriga y drama, pero sin perder la esencia de El Señor de los Cielos. La serie presenta historias frescas y giros sorpresivos que mantienen a los seguidores al filo del asiento, ansiosos por descubrir qué pasará con cada personaje.

Cada episodio deja claro que en el mundo de los Casillas, nada es seguro y cada movimiento cuenta.

¿Cuándo y dónde ver ‘Dinastía Casillas’?

Dinastía Casillas se estrenó el 7 de octubre de 2025 en Telemundo, en horario estelar. Además, los capítulos están disponibles en la plataforma de streaming de Telemundo, así los fans pueden verlos cuando quieran.

La producción combina locaciones en México y escenarios internacionales, creando una experiencia visual intensa que refleja perfectamente la tensión y el poder que rodea a los Casillas.