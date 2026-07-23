5 ideas para decorar tu mochila con personajes de Super Mario Bros antes del regreso a clases

Existen muchas maneras de darle un toque personal a tus útiles escolares con ayuda de tus personajes favoritos. Por eso, a continuación te compartiremos algunas ideas para decorar una mochila con Super Mario Bros, mediante diversos materiales y recursos que fácilmente puedes encontrar en línea. Estas ideas son altamente personalizables y se adaptan para distintos presupuestos.

5 ideas para decorar una mochila con Super Mario Bros

1. Con pines

Una de las ideas más sencillas que puedes aplicar consiste en simplemente comprar un montón de pines dedicados a personajes de Super Mario Bros y adherirlos a las correas y frente de la mochila. Puedes crear todo un diseño unificando los pines en torno a un solo personaje, eligiéndolos en un mismo estilo o acomodándolos de cierta manera.

2. Con parches

Para esta idea tienes dos opciones posibles: comprar una planilla de parches para adherir a tela (en plataformas en línea existen muchos diseños disponibles) o seguir un tutorial para crear tus propios parches caseros.

3. Llaveros de crochet para tu mochila de Super Mario Bros

Los amigurumis no solo son una excelente forma de decorar sino también un gran proyecto para pasar el tiempo, relajarse y desarrollar la creatividad. En redes sociales como TikTok encuentras tutoriales para hacer estos muñequitos a crochet y posteriormente usarlos como llaveros; los personajes más populares en estas manualidades, que se hacen de cuerpo completo o solo con caritas, suelen ser Mario, Luigi, Peach y Yoshi.

4. Con bordados

Puedes retomar diseños y patrones sencillos relacionados con Super Mario Bros (por ejemplo, los hongos y cubos) para bordarlos mediante diferentes técnicas a la tela de tu mochila. Esto funciona súper bien en mochilas que vienen en colores neutros; si la tuya tiene colores oscuros, puedes elegir tonos contrastantes para el bordado.

5. Con dijes colgando de los cierres

Finalizamos el listado con una opción discreta, divertida y bonita: hacer tus propios dijes y charms, los cuales quedarían colgando de los cierres de tu mochila de Super Mario Bros. Un material para lograr este propósito podría ser la arcilla para modelar, que incluso se vende en kits para principiantes. Si le agregas cuentas de colores, ya tienes un accesorio único.