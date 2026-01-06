Eugenio Derbez trabajará con Mr Beast; este es el proyecto que compartirán

Aunque mucha gente ha manifestado que no soporta a Eugenio Derbez, el comediante y actor mexicano sigue dejando huella en distintos rubros y ahora colaborará con Mr Beast. El impensado cruce se dará en BeastGames, el cual es un especial que saldrá antes que la segunda temporada de este concepto que se produce y distribuye bajo la tutela de Amazon Video. Esto es lo que se sabe de este proyecto.

¿Por qué Eugenio Derbez y Mr Beast trabajarán juntos?

Es conocido que el impacto que tiene el creador de contenido estadounidense hoy es difícil de replicar por cualquiera a nivel mundial. Por eso sorprendió cuando se confirmó la participación de Eugenio en este proyecto. Como bien se comentó, este no es el formato televisivo, sino que se está manejando como un especial para YouTube, el cual se hará con celebridades.

Se indica que serán alrededor de 30 celebridades que competirán en distintas pruebas para buscar como premio un millón de dólares. Dicho monto económico no será para la estrella, sino que se acumulará para donar a una causa benéfica. Con esto, se daría el banderazo para lo que vendrá en la ya mencionada serie que produce Prime Video.

Entre las estrellas invitadas a esta serie de retos se encuentran personajes como Kevin Heart, Paris Hilton, la banda 5 Seconds of Summer, las luchadoras Nikki y Brie Bella, Josh Peck… entre otros. Es decir, serán personalidades de distintas nacionalidades que se encararán en un formato de prueba-entretenimiento con una causa especial para donar a quien más lo necesite.

¿Cuándo se estrena este proyecto donde Eugenio Derbez estará presente?

La fecha elegida es el 7 de enero, esto a través del canal de YouTube oficial de Mr Beast. Este nuevo reality servirá de banderazo para el estreno de la segunda temporada de BeastGames de Amazon, el cual saldrá ese mismo día. Allí el concepto es de 100 competidores con habilidades físicas, enfrentándose a 100 competidores con destrezas intelectuales. El premio acumulado de un programa que se extenderá hasta el 15 de febrero es de 15 millones de dólares.