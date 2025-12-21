Ex concursante de MasterChef explica que fue diagnosticado con terrible enfermedad sin cura

Eduardo Casanova, además de ser un actor, se destacó por su participación en MasterChef , reality show en el que pudo demostrar todos sus dotes culinarios. Sin embargo, el ex concursante en estos momentos se encuentra atravesando un momento complejo en su vida, puesto que anunció que fue diagnosticado con una terrible enfermedad.

La noticia ha generado todo tipo de reacciones para sus fanáticos y compañeros de trabajo. Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué enfermedad padece y un poco sobre su trayectoria artística dentro de la farándula.

¿Qué le pasa a Eduardo Casanova?

El actor y productor realizó una rueda de prensa el 18 de diciembre, evento al que acudieron varios medios de comunicación, momento en el que daría a conocer la terrible enfermedad que padece. Detallando que después de muchos años, decidió romper con el silencio.

Explicó que lamentablemente tiene VIH, sorprendiendo a todos al respecto. Además, en redes sociales dejó fragmentos de las declaraciones junto a un contundente mensaje, en el que explica que muchas personas deciden no hablar debido al rechazo sistemático que se hace a quienes lo padecen.

Aunque es un momento difícil para el ex concursante de MasterChef , se ha mostrado tranquilo al respecto, además de detallar que, al dar a conocer su estado de salud, se siente más tranquilo y feliz, dejando en claro su estatus actual. Ante la noticia y el video subido, se ha llenado de comentarios de apoyo, mientras muchos otros aplauden su postura al respecto.

¿Quién es Eduardo Casanova?

Eduardo Reina Valdehita, mejor conocido como Eduardo Casanova, se ha destacado por ser un director, guionista y actor español. Su nombre se hizo famoso cuando participó en la serie de televisión Aída, generando reconocimiento en las redes y farándula. Estos son los proyectos en los que ha trabajado:

Pieles

La Piedad

Silencio

Fidel

Del lado del verano

Alguien tiene que morir

Aída y vuelta

Señor, dame paciencia

Aunque el ex concursante de MasterChef padece de una terrible enfermedad, ahora se mantiene tranquilo y firme, manteniéndose activo en los nuevos proyectos cinematográficos que va a lanzar.