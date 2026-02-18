Encuentran muerta a exparticipante de famoso reality show

El mundo de la televisión se encuentra en shock tras ser encontrada muerta una ex participante de un reality show, una reconocida celebridad que anteriormente había sido acusada de delito sexual, dejando a todos sus fans consternados por lo inesperado de los hechos.

Para que sepas más a detalle sobre la noticia, te detallaremos de quién se trata y todo lo que se sabe sobre su inesperada muerte; los hechos te van a sorprender.

¿Qué le pasó a Kerri-Anne Donaldson?

Kerri Anne-Donaldson fue una personalidad reconocida en el mundo de la televisión debido a que había participado en un concurso de baile. Sin embargo, su vida personal se encontraba en la polémica debido a que antes había sido acusada y arrestada de delitos sexuales.

Según medios internacionales, fue hallada en el interior de su domicilio ahorcada el 7 de junio de 2023. Aunque los hechos ya ocurrieron hace varios años, la investigación sobre las denuncias se reabre y continúa. Antes de su muerte, pero después de ser liberada por las autoridades, fue encontrada en un hotel con sobredosis, por lo que fue trasladada a un hospital.

Quienes formaron parte de la investigación de la ex participante en el reality show aseguran que se encontraba bien y que no mostraba ninguna señal de alerta que indicara que iba a atentar contra su vida.

Sin embargo, la psiquiatra que la atendió en el hospital por la sobredosis detalla que en la evaluación realizada tenía un alto riesgo de suicidio, detallando que le había comentado la celebridad que no sabía cómo iba a enfrentar la situación si iba a la cárcel. Además de indicar que cuando estuviera sola se quitara la vida. Aunque fue dada de alta y se le veía calmada y ya no tenía esas ideas, al poco tiempo fue encontrada muerta.

¿Por qué se hizó famosa?

Como lo mencionamos, Kerri Anne-Donaldson subió al estrellato al formar parte de un grupo de baile que llegó a un reconocido concurso de talento británico, gracias a su presencia, ella junto a su equipo se convirtieron en bailarines profesionales.

Cuando se dio a conocer que la ex participante del reality show fue encontrada muerta, su hermana y su colega Neil Jones subieron un mensaje de despedida, lamentando los hechos. Sin embargo, según medios internacionales, la investigación al respecto continúa.