Influencerfue encontrada muerta en su departamento

El mundo de las redes sociales se encuentra nuevamente de luto debido a la pérdida de una conocida creadora de contenido. Se trata de la reconocida influencer Lula Lahfah quien falleció en Indonesia. El cuerpo de la joven estaba en su departamento, pero por el momento se desconocen las causas del deceso.

¿Quién era la influencer Lula Lahfah?

Lula Lahfah tenía 26 años y murió el viernes 23 de enero del 2026. La creadora de contenido tenía millones de seguidores y subía constantemente videos sobre estilo de vida y belleza. La última publicación que había realizado fue el 21 de enero, en la que se la ve muy feliz y sonriendo junto a su novio, el músico Reza Oktovian, de la banda Weird Genius.

El músico de 38 años se enteró de la noticia por lo que quedó devastado y decidió cancelar las presentaciones. La banda compartió un comunicado en el que señalaba “Esta situación está fuera de nuestro control y pedimos disculpas por las molestias”.

Lo que se sabes es que la creadora de contenido había enfrentado problemas de salud en los últimos meses, según las fuentes cercanas a ella. Además. Tuvo que pasar Año Nuevo hospitalizada, pero ella siguió compartiendo su contenido en las redes sociales donde se la veía con buen ánimo.

Por el momento no se conocen las causas del deceso, pero los medios locales manifiestan que el cuerpo de la influencer fue encontrado en su departamento que se ubica en el barrio de Dharmawangsa, en el sur de Yakarta, la capital del país asiático. Sin embargo, no ha trascendido más información al respecto sobre qué fue lo que sucedió.

En las redes sociales, familiares, amigos y seguidores han manifestado la profunda tristeza que sienten ante el fallecimiento de la joven y le dejaron mensajes de amor a Lula Lahfah.

