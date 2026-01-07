Exhiben el último mensaje de integrante de Banda MS que murió

En la tarde de ayer se conoció la triste noticia que uno de los músicos de la Banda MS había perdido la vida. La muerte del pianista fue publicada en las redes sociales en donde recibieron apoyo.

La cuenta de Instagram de la Banda MS, mostró actividad cuando compartieron la foto de Gerson Leos, que iba acompañada con un triste mensaje para poder despedirlo a su compañero.

"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre será quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó en con su camino", se lee en el mensaje.

¿Cuál fue el último mensaje que publicó el músico?

Gerson Leos era muy activo en sus redes sociales por lo que uno de sus últimos mensajes tomó relevancia en este día debido a que el mismo fue mientras estaba en un show.

La publicación nos muestra un show de la Banda MS, frente a miles de personas acompañado de la leyenda: “Se han preguntado cómo se ve estando en el escenario de Banda MS? Aquí les dejo siendo el clarinete!!!”

¿De qué murió el integrante de Banda MS?

La Banda MS es una de las más icónicas de México por lo que la muerte del músico Gerson Leos, causó mucho dolor en los fanáticos pero también incertidumbre sobre lo que le había ocurrido al miembro de la agrupación.

Según algunos medios de comunicación, Gerson Leos murió en los primeros días del mes de enero de 2026, tras sufrir un infarto fulminante. La información dice que el músico estaba jugando un partido de béisbol cuando presentó el problema de salud que terminó desencadenando su muerte. Esto fue en Mazatlán, Sinaloa y causó mucho dolor en los seguidores.

