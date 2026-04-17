Famosa actriz de telenovela pide colaboración para gastos médicos

La famosa actriz Gisella Aboumrad consiguió reconocimiento por su actuación en varias telenovelas exitosas y algunos realitys shows. Su presente está causando mucha preocupación ya que publicó un video en el que pide colaboración.

¡Los mejores outfits en tendencia! Checa esta pasarela de moda lencera y corbatas

Por medio de las redes sociales es que la actriz dio a conocer que necesita un apoyo económico para poder cubrir algunos gastos médicos que le surgieron de manera urgente y necesita pagar. Así es que recurre a la buena voluntad de sus seguidores.

¿Qué le ocurre a la actriz Gisella Aboumrad?

Como mencionamos anteriormente, la actriz utilizó sus redes sociales para pedirle a sus fans para poder pagar los gastos médicos de su madre. La mujer ha presentado serios problemas de salud tras sufrir varios derrames cerebrales.

Así es que le comentó a sus seguidores que su madre estaba atravesando un fuerte problema de salud que la llevó a recibir atención médica de manera oportuna. Al ser una situación imprevista es que no tiene como afrontar estos gastos.

Por otro lado, también se tomó un tiempo para agradecer a todas las personas que se sumaron a la causa e informo que su mamá se encuentra mucho mejor. El dinero que necesita recaudar son más de tres mil dólares; es decir, más de cincuenta mil pesos.

“Gracias a todos los que se han sumado a ayudar a mami. Sigan orando para que ella esté bien”, contó. La madre de la actriz ha sufrido varios derrames cerebrales que la llevaron a presentar problemas de movilidad; a esto se le suma que había sido diagnosticada con una enfermedad renal.

De esta manera es que la actriz se encuentra pidiendo a sus fanáticos que le brinden ayuda para así poder seguir con los tratamientos que necesita su mamá para poder ir mejorando.