Famosa actriz de telenovela pide colaboración para gastos médicos
Los seguidores de la famosa se encuentran muy preocupados por las publicaciones en las redes.
La famosa actriz Gisella Aboumrad consiguió reconocimiento por su actuación en varias telenovelas exitosas y algunos realitys shows. Su presente está causando mucha preocupación ya que publicó un video en el que pide colaboración.
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Por medio de las redes sociales es que la actriz dio a conocer que necesita un apoyo económico para poder cubrir algunos gastos médicos que le surgieron de manera urgente y necesita pagar. Así es que recurre a la buena voluntad de sus seguidores.
¿Qué le ocurre a la actriz Gisella Aboumrad?
Como mencionamos anteriormente, la actriz utilizó sus redes sociales para pedirle a sus fans para poder pagar los gastos médicos de su madre. La mujer ha presentado serios problemas de salud tras sufrir varios derrames cerebrales.
Así es que le comentó a sus seguidores que su madre estaba atravesando un fuerte problema de salud que la llevó a recibir atención médica de manera oportuna. Al ser una situación imprevista es que no tiene como afrontar estos gastos.
Por otro lado, también se tomó un tiempo para agradecer a todas las personas que se sumaron a la causa e informo que su mamá se encuentra mucho mejor. El dinero que necesita recaudar son más de tres mil dólares; es decir, más de cincuenta mil pesos.
“Gracias a todos los que se han sumado a ayudar a mami. Sigan orando para que ella esté bien”, contó. La madre de la actriz ha sufrido varios derrames cerebrales que la llevaron a presentar problemas de movilidad; a esto se le suma que había sido diagnosticada con una enfermedad renal.
De esta manera es que la actriz se encuentra pidiendo a sus fanáticos que le brinden ayuda para así poder seguir con los tratamientos que necesita su mamá para poder ir mejorando.