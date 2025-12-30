Famosa actriz de telenovelas está en el hospital tras ser golpeada por su pareja

Hay una famosa actriz de telenovelas que se ha destacado por los múltiples proyectos en los que ha participado, generando que su nombre y rostro sean ampliamente reconocidos en la farándula. Lamentablemente, ahora se encuentra atravesando un momento difícil, en especial al darse a conocer que está en el hospital.

Se ha dado a conocer que fue hospitalizada después de ser golpeada por su pareja; la noticia ha generado fuerte conmoción entre los usuarios que siguen de cerca su trayectoria artística. Para que sepas más al respecto, te detallaremos todo lo que se sabe sobre los hechos.

¿Qué le pasa a Romina Gaetani?

Romina Gaetanie es una famosa actriz de telenovelas; aunque ella es originalmente de Argentina, es ampliamente conocida en México por sus participaciones en programas de televisión. Por eso, al darse a conocer que fue al hospital al ser golpeada por su pareja, generó mucho ruido en la farándula.

Se sabe que la agresión ocurrió el domingo 28 de diciembre por la noche, mostrando lesiones en brazos y cadera; ante los hechos, la reconocida celebridad interpuso una demanda contra su pareja Luis Cavanagh por violencia de género y lesiones leves agravadas.

Ante dicha situación, el abogado de la artista ya resaltó que actualmente la celebridad se encuentra estable y que, al recibir la atención médica, rápidamente fue dada de alta del hospital, además de explicar que se encuentra refugiada en un lugar seguro.

¿A qué se dedica Luis Cavanagh?

Se sabe que la famosa actriz de telenovelas inició su relación con Luis Cavanagh en el 2023. Aunque no se tiene mucha información pública sobre él, se sabe que es un empresario, pero no se tienen más detalles, puesto que hizo todo lo posible por mantener su vida privada oculta del ojo público.

La celebridad, al ser golpeada por su pareja , ahora ex, ha dado mucho de qué hablar, ya que ante el ojo público se mostraban felices. Por ahora debemos esperar a nuevas notificaciones al respecto, en donde se dé a conocer la situación legal del empresario acusado.