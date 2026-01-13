Mhoni Vidente predice las próximas muertes trágicas en el mundo de la música

Tras un 2025 en que las tragedias enlutaron al mundo del espectáculo en reiteradas oportunidades, el 2026 ha comenzado con noticias muy tristes. Las muertes de Yeison Jiménez y de Gerson Leos, integrante de la Banda MS, han sumergido en dolor a sus familias y colegas, pero también han impactado fuertemente en sus seguidores.

En este marco, cobran notoriedad las predicciones de Mhoni Vidente quien desde que comenzó el nuevo año viene advirtiendo a los exponentes del espectáculo, principalmente a quienes se desempeñan dentro del regional mexicano. La reconocida astróloga afirma que las muertes trágicas los rondarán.

¿Qué predijo Mhoni Vidente?

La astróloga cubana es una de las más respetadas dentro del ambiente de esta creencia y una de las que ha logrado escalar en fama al pronunciarse sobre temas relacionados con famosos, políticos y transformaciones sociales. Es por eso que cuando Mhoni Vidente ofrece sus visiones, la atención se centra en ella.

Ahora, han cobrado nuevamente notoriedad predicciones que lanzó en la previa y en el inicio del 2026 en las que afirmó que el ambiente grupero se encuentra en problemas. “Quieras o no va a ser un año del diablo. Para los gruperos va a rondar mucho el fallecimiento, las tragedias, asesinatos, homicidios”, reveló Mhoni Vidente.

Las advertencias de Mhoni Vidente

Las predicciones ofrecidas por la astróloga cubana despertaron la curiosidad entre sus seguidores y entre aquellas personas que siguen a artistas del regional mexicano. Sin embargo, Mhoni Vidente también lanzó advertencias para otro género al afirmar que “va a ser un año violento en cuestión del ambiente de los reguetoneros”.

La astróloga remarcó que “se visualiza este año la muerte de uno de los gruperos más importantes del regional mexicano”. En este sentido, Mhoni Vidente hizo alusión a un “joven de 25 a 33 años de edad, acabado completamente bajando del escenario en una presentación”.

Ante sus predicciones, la astróloga volvió a advertir que será un año violentado y de tragedias por lo que instó a las personas ligadas al mundo de la música que se acerquen a la fe porque “el diablo va a seguir rondando completamente a muchos personajes”.