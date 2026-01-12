Aparece supuesta amante de Yeison Jiménez y da inesperado mensaje sobre su muerte

Tras la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo que se cobró la vida de cinco personas más, quienes eran parte de su equipo de trabajo, han surgido nuevos detalles sobre el hecho y también sobre la vida privada de cada uno de los fallecidos.

Respecto a Yeison Jiménez, se ventiló el rumor sobre la existencia de una supuesta infidelidad por parte del artista hacia su esposa Sonia Restrepo. De acuerdo a los trascendidos, el cantante habría engañado a su mujer con una mujer llamada Camila Galvis.

El revuelo tras la aparición de Camila Galvis

Tras trascender la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, Camila Galvis no dudó en compartir su pésame a través de las redes sociales. Allí difundió una foto de ellos juntos y también mensajes privados en lo que el artista le hablaba de manera cercana y cariñosa.Esto sin lugar a dudas despertó versiones de romance entre ambos y las plataformas digitales explotaron.

Sin embargo, tras las especulaciones, la propia Camila Galvis volvió a aparecer en las redes para desmentir todas estas versiones y negó rotundamente ser la tercera en discordia entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo.

Tal es así que Camila tuvo que salir a expresarse luego de los cientos de mensajes que recibió por, aparentemente, ser la amante del artista fallecido.

¿Qué dijo Camila Galvis sobre su vínculo con Yeison Jiménez?

“Yeison Jiménez fue para mí una persona especial, teníamos una amistad de hace mucho tiempo y es normal que me doliera y puse el último recuerdo que tenía con él, como muchos lo han hecho. Ustedes mismos se encargaron de sacar conjeturas y películas de la nada”, dijo Camila Galvis. De esta manera, la mujer rechazó contundentemente cualquier versión que la vinculara sentimentalmente desde el plano afectivo al cantante.

Camila Galvis negó cualquier tipo de romance con Yeison Jiménez y aclaró que entre ambos había un cariño muy grande, pero que solo era de amistad y que las versiones que circulan son totalmente falsas y “fuera de contexto”.