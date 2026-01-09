Muere gemelo que reconocida escritora

El mundo de las letras comparte el dolor de la reconocida escritora Chimamanda Ngozi Adichie quien el pasado miércoles sufrió la muerte de uno de sus hijos. La famosa novelista no ha emitido declaraciones tras lo sucedido mientras que su equipo de trabajo ha pedido respeto por su privacidad.

La muerte de un ser querido es algo para lo que nadie está preparado y mucho menos personas de mucha exposición pública. Es por este motivo que ante la pérdida de uno de sus gemelos, Chimamanda Ngozi Adichie se han refugiado en el silencio.

¿Cómo se conoció la muerte del hijo de Chimamanda Ngozi Adichie?

Fue en redes sociales que el equipo de trabajo de Chimamanda Ngozi Adichie dio a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento de uno de sus gemelos a tan solo 21 meses de haber nacido. El comunicado difundido confirma que el deceso se produjo el 7 de enero.

“La familia está devastada por esta profunda pérdida y solicitamos que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, remarca el escrito tras la muerte del niño.

Dolor compartido en redes

“Les pedimos su compasión y oraciones mientras lloran en privado. No se harán más declaraciones y agradecemos al público y a los medios de comunicación por respetar su necesidad de aislamiento durante este período de inmenso dolor”, culmina el comunicado compartido por el equipo de Chimamanda Ngozi Adichie.

Como se mencionó anteriormente, la escritora no ha brindado declaraciones tras la pérdida de su hijo y, hasta el momento, solo ha trascendido que el niño presentaba una “breve enfermedad”. Chimamanda Ngozi Adichie, de 48 años, es una respetada dramaturga nigeriana de gran prestigio al punto de que el propio presidente de Nigeria, Bola Tinubu, le ha manifestado sus condolencias públicamente.