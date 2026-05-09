“No estamos metidos en ese tipo de cosas": José Eduardo Derbez defiende a Vadhir Derbez

En medio de la crisis momentánea que invade la figura de Vadhir Derbez, su hermano se mostró bastante sorprendido a cuestionársele sobre la actualidad del hijo de Silvana Prince. José Eduardo fue cuestionado por la prensa y hasta parece que le sacó de onda el conocer que su familia está sufriendo de un intento de extorsión, según lo dicho por el cuerpo legal del hijo de Eugenio Derbez.

¿Qué dijo José Eduardo del caso de Vadhir Derbez?

Mientras que otros frentes dentro de la familia ya fueron contundentes en el apoyo que se están dando en estos momentos, el hijo de Victoria Ruffo parece que no estaba del todo enterado. Y es que una de las notas más fuertes de las horas recientes tiene a un tocamiento indebido como protagonista, pues de eso se le acusó a Vadhir Derbez.

Ante tal escándalo, se indica que Eduardo se encontraba totalmente inmiscuido en sus actividades, pues preguntó de dónde salió dicha información, esto cuando Vadhir lo confirmó y salió a dar la cara. “No estoy muy enterado. Te digo, vengo regresando de Guadalajara. No he podido hablar mucho con él… Estoy perdidísimo en lo que me estás diciendo, no tengo ni idea. ¿Dónde salió eso?... Me agarras en curva. No he hablado con nadie de la familia ahorita”.

Incluso agregó una frase que destacó bastante entre los medios, la cual hace alusión a que a ellos no les ha tocado algún intento de extorsión, que siempre se han mantenido alejados de aspectos de esa índole. Sin embargo, el caso sigue en curso, aunque Vadhir se ha mostrado tranquilo al asegurar su inocencia.

¿Quién es la modelo que acusa a Vadhir Derbez de tocamiento sexual?

Según la información compartida por parte del cuerpo legal del actor y cantante, se emitió una denuncia de parte de una joven de 19 años, de la cual no se dio más información. Esta alega ante la justicia que Vadhir Derbez la tocó indebidamente y sin consentimiento en un camerino donde coincidieron en la grabación de un video del hijo de Eugenio y Silvana.

Ante eso se agregó que posteriormente le llegaron mensajes al joven de 35 años donde le indicaron que si soltaba 350 mil dólares… detendrían el proceso. Pero que si se negaba, la denuncia procedería y terminaría vinculado a proceso.