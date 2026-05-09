5 diseños de uñas almendradas para lucir en fiestas y eventos; son ideales para toda ocasión
No te pierdas los sofisticados y estilizados diseños de uñas almendradas ideales para fiestas y eventos
Para esta temporada, las uñas almendradas se han posicionado como uno de los diseños en tendencia, sobre todo por su versatilidad siendo un estilo que además de lucir sofisticado, puedes lucir a la perfección en eventos y fiestas o simplemente llevar en tu día a día.
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El estilo de almendra es una gran opción para estilizar las manos, haciéndolas lucir largas y sofisticadas y en esta primavera de 2026, te recomendaremos algunos de los estilos que harán que robes las miradas y que irán a la perfección con tu estilo.
Ideas de diseños de uñas almendradas
Para este temporada de fiestas y eventos, estos son algunos de los diseños más sofisticados y sutiles de uñas almendradas:
- Delineado de oro: Este diseño es peculiar gracias a su base nude o traslúcida, misma que se adorna con líneas orgánicas en un relieve texturizado. Este diseño aporta sofisticación y va a la perfección con joyería y demás accesorios.
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- Efecto Mármol: Esta manicura simula las vetas de cuarzo o mármol sobre los fondos; mismos que se recomienda sobre colores esmeralda, negros o blancos. Además de que usar destellos metálicos levanta la vista del diseño.
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- Glitter Degradado Inverso: Para que este diseño luzca innovador, es importante pintarlo a la inversa, siendo que los brillos concentrados en la cutícula, se desvanezcan hacia las puntas, dando un look distinto y sofisticado.
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- Manicura francesa metalizada: Si cambias la clásica línea blanca por untas en color cromo dorado, plata o bronce que refleje, lograrás un diseño tanto fresco como sofisticado, el cuál además de ser discreto es llamativo al detalle.
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- Manicura con Pedrería Minimalista: El minimalismo dentro de una base rosa pálido o cualquier color neutro con ligeras incrustaciones de cristales diminutos en la cutícula captará y reflejará la luz en cada movimiento haciendo que tus manos llamen la atención.
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