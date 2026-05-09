5 diseños de uñas almendradas para lucir en fiestas y eventos; son ideales para toda ocasión

Para esta temporada, las uñas almendradas se han posicionado como uno de los diseños en tendencia, sobre todo por su versatilidad siendo un estilo que además de lucir sofisticado, puedes lucir a la perfección en eventos y fiestas o simplemente llevar en tu día a día.

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El estilo de almendra es una gran opción para estilizar las manos, haciéndolas lucir largas y sofisticadas y en esta primavera de 2026, te recomendaremos algunos de los estilos que harán que robes las miradas y que irán a la perfección con tu estilo.

Ideas de diseños de uñas almendradas

Para este temporada de fiestas y eventos, estos son algunos de los diseños más sofisticados y sutiles de uñas almendradas:

