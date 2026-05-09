Christian Nodal estrena ‘Miel con licor’ en medio de fuertes disputas familiares: esto dice la letra

En medio de severas complicaciones alrededor de los derechos de su imagen e inclusive de su repertorio musical, Christian Nodal lanzó un tema titulado Miel Con Licor. Esto también después de que borrara todo registro de sus redes sociales. Presumiblemente se enfocará en ser llamado El Forajido y las imágenes que recién subió fueron acompañadas con esta canción, la cual habla de una relación desgastada/desgastante.

Caminos de la Vida | Programa 08 Mayo 2026

¿De qué trata la canción de Miel Con Licor de Christian Nodal?

En una nueva producción musical donde se siente el sello del sonorense, Miel con Licor combina aspectos bastante naturales del género regional mexicano. Sin hablar del claro sonido característico del Forajido, la letra habla de una relación que poco a poco se desgasta, incluyendo disculpas de traiciones o aspectos que dañan claramente el vínculo.

El protagonista de la historia de amor habla de cómo en la relación que lleva ahora aprendió lo más lindo pero al mismo tiempo lo más duro de entregarse por una persona. La frase que hace alusión al título de la canción es la que dicta: “Sabes a Miel Con Licor”. Esa referencia podría ser una alusión inclusive bíblica, pues se recuerda que Christian Nodal subió la foto como haciendo referencia a una crucifixión.

Y es que esta imagen generó bastante intriga al momento en que el nacido en Caborca comenzó a rellenar su perfil en cuentas como Instagram. Por ello parece que da la idea de aquel momento donde a Cristo le dieron hiel con vinagre, sufriendo un momento sumamente amargo que cierra con esa mezcla de elementos.

¿Cuál es la letra completa de la nueva canción de Christian Nodal?

“Hoy por fin lo entendí. A qué sabe el amor. Sabe a miel con licor, a dolor con pasión, a que un día vas a irte y yo estaré muy triste.

Y ese día está llegando. Porque puede sentirse en tu historia de amor. Tal vez salgo sobrando y de estar deteniéndote siempre, la neta es que me estoy cansando

Tengo que dejar irte aunque muera despacio. Tú me sabes a miel y a una mentira que disfrazas de verdad. A otra botella ya sin ganas de tomar, a que me dices lo que yo quiero escuchar y te vuelvo a perdonar.

Y es que sabes a miel y a besos viejos que se cansan de mentir, a un pensamiento que al final ya no está aquí, algo que tengo que soltar para vivir, pa’ volver a ser feliz.

Sabes a miel con licor a lo bueno y lo malo, mi amor. Sabes a miel con licor que me amarga el corazón. Y es que, aunque me sepas a perdición yo te tomo completa.

Tú me sabes a miel y a una mentira que disfrazas de verdad, a otra botella ya sin ganas de tomar, a que me dices lo que yo quiero escuchar.

Y te vuelvo a perdonar. Y es que sabes a miel y a besos viejos que se cansan de mentir, a un pensamiento que al final ya no está aquí, algo que tengo que soltar para vivir, pa’ volver a ser feliz.

Sabes a miel con licor, a lo bueno y lo malo, mi amor. Sabes a miel con licor que me amarga el corazón. Sabes a miel con licor que me amarga la razón”.