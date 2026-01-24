Famosa influencer abrió un puesto de elotes en Corea; se acabaron en minutos

Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga , es una creadora de contenido nacida en Corea del Sur, pero que actualmente radica en México. La influencer recientemente se volvió viral luego de compartir que abrió un puesto de elotes en Corea, el cual tuvo mucho éxito ya que pudo vender todo.

¿Cómo fue la venta de elotes de Chingu Amiga en Corea?

A través de redes sociales la creadora de contenido Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga dijo que había abierto su puesto de elotes en Corea. Señaló que hacer eso era uno de sus grandes sueños ya que siempre había querido que los coreanos probaran dicho alimento. “Para mi es la mejor comida del mundo, y ver su reacción fue algo que nunca voy a olvidar”, dijo la influencer.

En las imágenes que compartió dejó ver su puesto, el cual tenía la bandera de México, y a muchas personas coreanas haciendo fila para poder adquirir un elote. Por su parte, muchos de sus seguidores recibieron la noticia con gran entusiasmo y le agradecieron por expandir la gastronomía mexicana al otro lado del mundo.

¿Qué tipo de contenido hace Chingu Amiga?

La famosa influencer destaca por hacer videos de humor sobre las diferencias culturales que existen entre ciertos países, así como expresar constantemente su amor por México. Por otro lado, también da lecciones sobre el idioma coreano. Su sentido del humor, y gran carisma la han llevado a conectar con sus seguidores de una gran manera.

Actualmente cuenta con una gran comunidad pues en instagram tiene 12.2 millones de seguidores. En su video más reciente, el cuál compartió en YouTube, mostró el proceso para poder poner su puesto de elotes y algunos retos que tuvo para poder tener un lugar en la calle además señaló que los elotes no los cobró y fueron regalados.

Por otro lado, la influencer compartió con mucha alegría cómo fue que los elotes se terminaron en menos de dos horas, ya que incluso habían personas que le pedían más ya que les encantaron.