Muere famoso cantante tras recibir un disparo en plaza comercial

La industria musical está de luto luego de que se diera a conocer la trágica muerte de Andrés Felipe Manjarres, mejor conocido como Felo Millones; cantante colombiano de 22 años de edad.

¿Cómo fue el ataque a Felo Millones?

Las primeras declaraciones han dicho que el reconocido artista colombiano fue atacado en una plaza comercial en Cartagena, interceptado por algunos hombres; Felo recibio diversos impactos de bala que lamentablemente acabaron con su vida. El hecho ocurrió en una plaza comercial, lo que generó aún más indiganción. De acuerdo con declaraciones policiales, hasta el momento se esta investigando quienes pudieron haber estado presentes en dicho suceso para conseguir las declaraciones y así dar con los responsables. Desafortunadamente Felo falleció en el mismo lugar de los hechos ya que debido a la gravedad de los disparos no hubo tiempo de atención médica y perdió la vida en la plaza comercial.

¿Quién era Felo Millones?

Su nombre completo era Andrés Felipe Manjarres. Destacó por hacer música perteneciente al género urbano y resaltó principalmente por ser muy joven; ya que tenía tan solo 22 años y logró hacer temas que conectaron con las personas lo que lo puso en la mira artística. Una de las cualidades particulares con las que contó fue que siempre trabajó arduamente por conseguir sus metas y consolidar una carrera profesional.

¿Quiénes se han pronunciado ante la muerte de Felo Millones?

Ante la lamentable perdida del artista La organización Altavida publicó un comunicado en el que expresó condolencias por el fallecimiento de Felo. "Desde Altavida nos duele profundamente que se apague el sueño de un artista que tenía tanto por dar" fueron algunas de las palabras en dicho comunicado.

