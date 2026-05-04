Exintegrante de grupo Panda es hospitalizado de emergencia: ¿qué le pasó?

Arturo Arredondo, conocido por haber sido integrante de Panda, preocupó a sus fans tras ser hospitalizado de emergencia este fin de semana. Horas después, se reveló qué fue lo que le pasó y cuál es su estado de salud actual.

¿Qué le pasó a Arturo Arredondo, exintegrante de Panda?

El músico mexicano fue operado de emergencia en Chile después de sufrir una complicación médica grave en plena gira con Desierto Drive.

Arturo Arredondo fue operado de emergencia.|(Instagram de Arthur White)

El propio artista compartió detalles en redes sociales, donde explicó que presentó un cuadro de apendicitis que se agravó tras su llegada al país. “Fue una emergencia, pero gracias a la tecnología y a la rápida intervención médica, todo salió bien”, aseguró.

Esta situación obligó a la banda a cancelar uno de sus conciertos, y ahora existe incertidumbre sobre las próximas fechas en Paraguay y Ecuador, ya que Arturo deberá guardar reposo durante varios días.

¿Quién es Arturo Arredondo?

rturo Arredondo es un músico mexicano reconocido por haber formado parte de Panda. Actualmente, se desempeña como guitarrista y vocalista de Desierto Drive, proyecto que surgió tras la salida de José Madero, quien decidió continuar su carrera como solista.

Además de su trabajo en grupo junto a Ricardo Treviño y Jorge Vázquez, también ha desarrollado su faceta individual bajo el nombre de Arthur White.

¿Por qué se separó Panda?

La agrupación Panda se habría separado debido a un conflicto personal entre Arturo Arredondo y José Madero. Con el paso del tiempo, su relación se deterioró, y su amistad habría quedado en pausa tras una supuesta polémica relacionada con su vida privada.

Aunque ambos mantuvieron silencio durante años, Arturo dejó entrever la situación en una entrevista con Mich Rubalcava, donde declaró: “¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe… la verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía”.