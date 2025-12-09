Halla muerto a famoso participante de realitys shows: ¿quién era y qué le pasó?

El mundo de la industria televisiva se encuentra profundamente consternado debido a que un joven que había participado de realitys show y modelo fitness, fue encontrado muerto. Estamos hablando de Thiago Arroyo de 33 años quien dejó un gran dolor en sus familiares y amigos.

La madrugada del domingo 7 de diciembre, fue cuando se reportó el hallazgo del cuerpo del joven dentro del gimnasio Wolffit que se ubica en la provincia de Manabí en Ecuador. Luego fue que se confirmó que se trataba de Thiago Arroyo.

¿Cómo fue el hallazgo de Thiago Arroyo?

Como mencionamos anteriormente, el domingo 7 fue hallado el cuerpo del modelo fitness de 33 años de edad, Thiago Arroyo. El mismo estaba en el interior del gimnasio Wolfit de la provincia de Manabí en Ecuador. Aún las autoridades se encuentran investigando los hechos.

Según manifiestan los medios locales, el modelo fitness fue encontrado por un familiar que alertó rápidamente a las autoridades. El joven deportista ya no presentaba signos vitales.

Al confirmarse el fallecimiento del chico reality, las autoridades pertinentes comenzaron las investigaciones pero por el momento no hay datos sobre lo que ocurrió. En las redes sociales han expresado la tristeza por la pérdida.

El medio del entretenimiento en Ecuador y la comunidad de Chone, en Manabí, atraviesan un momento de profunda tristeza tras la repentina muerte de Ricardo Josué Arroyo, conocido públicamente como 'Thiago' Arroyo, a sus 33 años. pic.twitter.com/gOfir4RsdQ — Te Paso el Dato (@tpasoeldato) December 8, 2025

¿Quién era Thiago Arroyo?

Thiago Arroyo fue un famoso ex chico reality show y modelo fitness que murió a los 33años de edad. El mismo nació en Ecuador y su fama se debió por su participación en los concursos BLN y Calle 7 Ecuador.

La disciplina fue lo que lo llevó a convertirse en famoso. También brilló en la pantalla chica que se enfocó en su vida deportiva y empresarial. Por el momento no hay datos certeros sobre las causas que lo llevaron a la muerte pero las investigaciones están en curso para llevar información a la familia.

