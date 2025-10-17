Detienen a modelo mexicana por asesinar a un hombre

Una fuerte noticia ha sacudido al mundo de la farándula y las redes sociales, dado que una modelo mexicana ha sido detenida en Estados Unidos.

El arresto tuvo lugar en San Diego, California, el 9 de octubre. La famosa modelo y creadora de contenido, ha sido privada de su libertad acusada de graves cargos.

No hay muchas informaciones con respecto a la detención pero las autoridades la vinculan al asesinato de un hombre. Ella se volvió conocida debido a los lujos que expone en sus redes sociales.

¿De qué se acusa a Vanessa Gurrola?

Actualmente Vanessa Gurrola, se encuentra recluida en el Centro de Detención de Las Colinas y su situación legal es sumamente delicada. Hay fuentes cercanas a la investigación, que manifiestan que la joven de 32 años está siendo formalmente acusada de un delito de alto impacto. La modelo sinaloense está acusada de asesinato en primer grado que ha sido llevado a juicio.

La modelo es investigada por la muerte de un hombre del cual no ha trascendido su identidad por lo que se encuentra a la espera su audiencia judicial programada para el próximo 20 de octubre, donde se determinarán los siguientes pasos de su proceso.

¿Quién es Vanessa Gurrola?

En cuanto a la acusada, su nombre completo es Lidia Vanessa Gurrola Peraza, quien se desempeñaba como modelo e influencer originaria de Mazatlán, Sinaloa.

Sin embargo, antes de ser una creadora de contenido, ella contaba con una gran trayectoria en el mundo de la belleza. En el 2011 tomó conocimiento debido a que fue coronada como reina del Festival de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán.

En redes sociales, Vanessa Gurrola se consolidó como influencer al compartir un estilo de vida suntuoso, presumiendo viajes a destinos exclusivos como Emiratos Árabes Unidos, París, Turquía y Miami. Claramente estas situaciones están muy alejadas a su actualidad donde se enfrenta a una situación legal muy compleja.