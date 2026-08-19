Famoso rapero mexicano es denunciado por su expareja: “La verdad siempre sale a la luz”

Alan Maldonado, mejor conocido como "Dharius", un famoso rapero mexicano, se encuentra en la polémica, en especial al ser denunciado públicamente por Dhariana González, su expareja y creadora de contenido. En un video de redes sociales, ella menciona que terminó su relación con el cantante, y que se encuentra a la mitad de un proceso legal, ya que en algún momento corrió peligro, por lo que busca obtener justicia.

Además de hablar abiertamente de lo que vivió, pidió sus seguidores que si son testigos de una situación así, no debe quedarse callados, invitando a todos a reaccionar y a proteger a las personas que sean victimas de algún tipo de violencia.

¿Por qué se fue Dharius de Cartel de Santa?

El famoso rapero mexicano fue reconocido por su participación en Cártel de Santa, pero en el 2013 anuncio su separación, detallando que el motivo de su decisión se debía a constantes conflictos creativos entre ellos, generando que la relación entre él y el Babo fuera insostenible, después de 14 años de trabajar juntos.

Tras la compleja separación entre ellos, Dharius dio inicio a su carrera como solista, publicando varios álbumes, logrando consolidar su carrera en el rap mexicano. Haciendo múltiples colaboraciones con otros exponentes del género y realizando algunas giras en diversas zonas del país.

¿Quién es la pareja de Dharius?

Aunque es una relación que ha mantenido en el anonimato, el famoso rapero mexicano mantuvo una relación con Samantha Sadat, con quien tuvo a sus hijos. Un video se viralizó cuando vemos que el artista le regalo un coche a su pareja, detallando que era un regalo para su expareja y que a la del "proceso" no se le olvida.

Ahora el famoso rapero mexicano se encuentra en el ojo del huracán, en especial al darse a conocer que su expareja Dhariana ya está iniciando un proceso legal contra él, detallando que en repetidas ocasiones fue violentada por el artista y que ahora temé por su seguridad. No es la única que lo ha denunciado, ya que hay otra mujer de nombre Laura que igualmente ha contado que ella fue víctima de celos y conductas posesivas.