Rodrigo Cachero publica FOTO junto a actriz 26 años menor y responde a rumores de romance

Pese a los rumores y las especulaciones de los fans, Rodrigo Cachero no tiene una relación con Valentina Buzurro. Después de publicar una foto en redes sociales, los seguidores empezaron a especular que mantenía una relación junto a la actriz. La fotografía apareció en su cuenta de Instagram semanas después de que Cachero hablara sobre haber superado la infidelidad que vivió, por lo que sus seguidores de inmediato llevaron la conversación a que fue gracias a este nuevo romance. Sin embargo, el actor ya decidió aclarar que son únicamente colaboradores en un proyecto y pidió frenar las especulaciones.

También te puede interesar: Paty Navidad conmociona a sus seguidores con dolorosa noticia: “ninguna palabra puede llenar el vacío”

¿Qué publicó Rodrigo Cachero junto a Valentina Buzzurro?

En Instagram, Rodrigo Cachero compartió una fotografía junto a Valentina Buzzurro acompañada de un mensaje que llamó mucho la atención por parecer extremadamente cariñoso. En el texto escribió que ama trabajar junto a ella y destacó su personalidad, su sonrisa y su “locura creativa”.

Por la forma en la que se expresó, muchos pensaron que se trataba de algo más que una relación profesional. Incluso hubo quien celebró el nuevo noviazgo en los comentarios del posteo.

¿Rodrigo Cachero y Valentina Buzzurro son novios?

No, el propio Rodrigo Cachero salió a negar la relación sentimental entre ellos luego de la polémica y los rumores. Al saber que se le criticaba por salir con alguien 26 años menor que él, decidió responder confesando que ni él está buscando una relación con nadie, ni Valentina es una niña.

¿Quién es Valentina Buzzurro?

Valentina Buzurro es una actriz nacida en Sicilia, Italia, que llegó a nuestro país durante la infancia y donde decidió establecerse para desarrollar una carrera artística. Su nombre se ha hecho famoso gracias a que ha participado en diferentes telenovelas y programas de televisión, como la serie de Luis Miguel.