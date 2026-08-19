Limpia la papelera de WhatsApp y logra que tu teléfono marche más rápido

En la actualidad es de bastante relevancia para muchas personas tener todo organizado en el espacio digital. Whatsapp incluso se convirtió en herramienta para el trabajo o es vital en el tema de la comunicación y las redes sociales. Es por eso que también puede ser tu ayuda perfecta para optimizar el funcionamiento de tu teléfono, cuando este se vuelve lento. He aquí los detalles del caso que pueden ser una solución bastante práctica.

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¿Por qué el teléfono se alenta cuando está lleno de cosas en WhatsApp?

Como se ha indicado, WhatsApp es una de las aplicaciones más importantes para muchas personas. Allí no solamente viven charlas con otras personas, sino que se mandan videos, audios, imágenes y documentos que provocan que el teléfono vaya llenando su almacenamiento interno. Precisamente en ese punto es cuando empiezan los “problemas”.

En sí, no se trata solamente de un problema de la aplicación, sino de una situación de almacenamiento general del teléfono. Dado que este medio sirve para la constante comunicación y compartición de documentos, es normal que aunque a veces ya borres conversaciones, estos se queden allí.

El principal problema de este aspecto, que es normal desde hace tiempo en WhatsApp, es cuando los teléfonos celulares tienen poca capacidad de almacenamiento. Cuando los gigas de tu memoria están a nada de llenarse, comienzan los problemas de funcionamiento. Allí por eso se te indica que debes empezar a eliminar aplicaciones… o en su defecto toda tu papelera de Whats.

¿Cómo puedes limpiar la papelera de tu WhatsApp?

Aunque en ocasiones no es tan radical el cambio, hay personas que sí tienen megas y hasta gigas de información que se transmitieron por WhatsApp. Por eso dependerá de qué tanto tengas guardado, porque sino se requerirá de una limpieza más profunda que ya incluye eliminación de aplicaciones o hasta cambio de teléfono o ampliación de memoria.

Entonces, los pasos para liberar la papelera son bastante sencillos: