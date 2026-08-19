¿Antrax regresará a MasterChef 24/7 este miércoles de Batalla por Equipos tras su TERRIBLE accidente? Esto se sabe:

El domingo pasado vivimos uno de los momentos más fuertes de toda la temporada de MasterChef 24/7, pues el Cocinero Antrax sufrió una fuerte cortada durante el Reto de Eliminación y aunque tras haber sido brevemente atendido por nuestro cuerpo médico, este pudo concluir su platillo y conseguir la permanencia dentro la cocina más popular de todo México.

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Lamentablemente, la herida que Antrax sufrió fue más fuerte de lo que en realidad parecía y este se ha tenido qué perder los últimos retos de esta semana número 14, por lo que tanto sus seguidores así como los fans de Masterchef 24/7 han despertado las especulaciones sobre su continuidad en el programa.

MasterChef 24/7 | Antrax sufre accidente en plena competencia y es atendido de emergencia

¿Antrax regresará a MasterChef 24/7 tras su accidente?

Si bien, el cocinero originario de Veracruz se ha perdido los Retos de este lunes y este martes debido a que seguía en valoración médica, la expectativa por verle en la cocina este miércoles dentro de la Batalla por Equipos ha emocionado a sus compañeros como a las demás figuras del mundo de MasterChef 24/7.

Sabiendo esto, podríamos decir que su regreso estaría cerca y podríamos verle dejándolo todo con el fin de llegar a ser Maestro del Fuego, uno de los títulos más ansiados dentro de la gastronomía.

La intensidad en MasterChef 24/7 ha subido hasta niveles inesperados y estos días en su etapa final, tú eres quien decide el rumbo de la competencia, por lo que podrás votar para elegir un Capitán de la Batalla por Equipos.

Abren votaciones en MasterChef 24/7

La noche de este martes se abrieron las votaciones para que elijas quién será el segundo Capitán de la Batalla por Equipos este miércoles 19 de agosto en MasterChef 24/7, por lo que este será un reto que definirá el futuro de los cocineros.