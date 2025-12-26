Famoso youtuber desapareció en Navidad y fue encontrado muerto en el patio de su amigo

Una triste historia volvió a revivir en esta Navidad , dado que en el 2024 un conocido youtuber murió de manera repentina la madrugada del 25 de diciembre en plenos festejos. El joven había sido buscado intensamente y luego fue hallado sin vida enterrado en el jardín de la casa de uno de sus amigos.

El influencer en cuestión fue el brasileño Carlos Henrique Pires Medeiros, conocido en redes simplemente como Carlos Medeiros, conmocionó a Brasil y a toda la comunidad digital latinoamericana.

La desaparición se dio el 25 de diciembre y fue encontrado en el jardín de la casa de unos amigos en la ciudad de São Paulo. Todo había comenzado como una celebración de Nochebuena pero terminó en una investigación criminal.

¿Qué le pasó al youtuber Carlos Medeiros en plena navidad?

El 25 de diciembre Carlos Medeiros asistió a una reunión navideña con un pequeño grupo de amigos. De acuerdo a los reportes preliminares de la Policía Civil de São Paulo, el influencer convivió con cuatro personas durante la Nochebuena.

La familia se comenzó a preocupar ya que no tuvieron contacto con él durante los días posteriores, ante esto es que se denunció su desaparición y se activó una búsqueda que pronto generó gran atención en redes sociales.

El youtuber estaba enterrado en el patio.|Instagram

Mientras se daba la búsqueda es que los vecinos manifestaron percibir lo que describieron como un “olor extraño” proveniente de una vivienda habitada por una pareja joven. Dado esto es que hubo un giro clave en la investigación.

La investigación manifiesta que durante la celebración navideña Carlos Medeiros y otro de los presentes habrían consumido sustancias. En algún momento de la noche, el youtuber y una joven fueron al baño, presuntamente para mantener relaciones íntimas.

Allí sufrió una descompensación por lo que murió inmediatamente. Los acompañantes manifestaron que intentaron reanimarlo sin éxito. Lo que sigue es totalmente macabro debido a que en lugar de llamar a los servicios de emergencia, los presentes decidieron cavar una tumba improvisada en el jardín y enterrar el cuerpo del influencer.

Debido al accionar que tuvieron los presentes en la fiesta, es que se les agravó la situación legar por lo que enfrentan posibles cargos por ocultamiento de cadáver, entre otros.

