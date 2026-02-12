Estos famosos despidieron a sus padres de una manera conmovedora

Estos meses del 2026 han sido muy difíciles para el mundo artístico debido a que han fallecido cantantes, productore y actores que han dejado un dolor profundo tanto en México como en el mundo de la farándula.

Las pérdidas continúan debido a que algunos famosos han tenido que despedir a sus padres en estos días. Las actrices Fernanda Castillo y Fabiola Campomanes despidieron a sus padres al igual que el cantante internacional David Bisbal.

¿Cómo despidieron estos famosos a sus padres?

Fernanda Castillo se despidió de su papá

Tras la muerte de su papá, Fernanda Castillo no compartió ningún mensaje en las redes sociales, pero si su hermano Pablo Castillo decidió hacerlo en sus cuentas personales para dar a conocer la triste noticia.

En la publicación se pudo ver algunas fotografías y videos en donde se podían observar fotografías, y videos en donde mostró grandes momentos acompañados de su padre.

“Mi pa. Ejemplo puro de la palabra resiliencia. Aguantaste golpes que yo ni siquiera podría imaginar, con la ilusión de dar un último paseo con tus propias piernas y cargar a tu nieto Liam o Liám, como le decías tú por alguna extraña razón...”, escribió Pablo

Fabiola Campomanes perdió a su mamá

Fabiola Campomanes sufrió la pérdida de su mamá por lo que por medio de su cuenta de Instagram decidió compartir la triste noticia. Unos días antes la actriz había comentado que la mujer había sido sometida a una cirugía de colon.

"Vuela alto mami !Gracias por todo !!Ya te extraño .Te amo tanto", escribió la actriz. Tras este comunicado es que Campomanes compartió una serie de imágenes y videos del último adiós de su madre, a quien despidió entre música y momentos que, entre su tristeza, la actriz trataba de mostrar tranquilidad.

David Bisbal confirma muerte de su padre

El último de los famosos que despidió a su padre en estos días fue David Bisbal. José Bisbal murió a sus 84 años en Almería, según lo que manifestaron los medios de la localidad.

Bisbal padre murió rodeado de sus seres queridos luego de luchar contra el Alzheimer. El cantante compartió un conmovedor mensaje que decía, “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo.”, escribió Bisbal