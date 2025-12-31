El 2025 fue un año lleno de chismes, escándalos y polémicas; también fue una temporada en la que varios famosos dieron el “sí” al altar, dando un importante paso dentro de su relación, comprometiéndose para después juntos ir directo al registro civil y formalmente convertirse en esposo y esposa.

Ya que estamos a pocas horas de terminar el año, haremos un recuento de las parejas más reconocidas que se van a casar o que ya se casaron en el año. Así que no te pierdas el importante conteo que muchos de los usuarios esperaban conocer.

¿Qué celebridades se van a casar?

Como ya lo mencionamos anteriormente, dentro del conteo que vamos a realizar con los famosos que dijeron “sí” al altar en el 2025, seguramente algunos ya se habrán casado u otros no, pero te aseguramos que cada uno de ellos ya se comprometió, dando un importante paso dentro de su relación. Ellos fueron algunos de los afortunados en el año: