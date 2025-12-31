Los famosos que dijeron ‘sí' al altar en el 2025
El 2025 fue un año donde varios famosos se comprometieron o se casaron. Es así que haremos un pequeño conteo de las parejas que dieron el siguiente paso
El 2025 fue un año lleno de chismes, escándalos y polémicas; también fue una temporada en la que varios famosos dieron el “sí” al altar, dando un importante paso dentro de su relación, comprometiéndose para después juntos ir directo al registro civil y formalmente convertirse en esposo y esposa.
Ya que estamos a pocas horas de terminar el año, haremos un recuento de las parejas más reconocidas que se van a casar o que ya se casaron en el año. Así que no te pierdas el importante conteo que muchos de los usuarios esperaban conocer.
¿Qué celebridades se van a casar?
Como ya lo mencionamos anteriormente, dentro del conteo que vamos a realizar con los famosos que dijeron “sí” al altar en el 2025, seguramente algunos ya se habrán casado u otros no, pero te aseguramos que cada uno de ellos ya se comprometió, dando un importante paso dentro de su relación. Ellos fueron algunos de los afortunados en el año:
- Zendaya y Tom Holland: En enero, se dio a conocer que la pareja se había comprometido, después de ver a la actriz portar un anillo en una importante entrega de premios.
- Dua Lipa y Callum Turner: En junio la cantante anunció formalmente su compromiso con su pareja, aunque había rumores que señalaban su unión desde finales del 2024.
- Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: Después de varios años de relación y de compartir una familia con hijos, Georgina presume su compromiso en redes sociales al mostrar un enorme anillo de diamante.
- Taylor Swift y Travis Kelce: Después de dos años de relación, la polémica pareja se compromete, anunciándolo en sus redes sociales con tiernas fotos.
- Kelly Osbourne y Sid Wilson: Aunque desde el 2022, juntos ya formaron una familia, fue apenas en el 2025 donde anunciaron su compromiso.
- Selena Gómez y Benny Blanco: No olvidemos que ellos se casaron en septiembre, donde ambos dijeron “sí” al altar, presumiendo una lujosa boda con amigos y familiares.
- Paty Cantú y Christian Vázquez: Claramente, dentro del conteo no podían faltar famosos mexicanos, a finales de noviembre la pareja se casó en las hermosas costas de Puerto Vallarta.
- Eva Daniela y Juan Osorio: Dentro del conteo no pudo faltar la enorme boda, aunque su relación dio mucho de qué hablar la pareja por la diferencia de edades, han aprovechado cada momento para presumir su amor.
