Fanática de Ángela Aguilar amenazó con hacer una locura en concierto de Cazzu

Pese a que las semanas pasan y dentro de lo posible, los protagonistas quieren dejar atrás todo, los fanáticos son parte elemental para que el fuego de este debate no se apague. Y es que se está viralizando la amenaza de una fanática de Ángela Aguilar. Esta persona indicó que initmidará a los seguidores de Cazzu de esta forma.

¿Cuál es la amenaza de esta fanática para boicotear los conciertos de Cazzu?

De parte de ambos bandos se sabe que existe la intención de defender a su artista favorita a capa y espada. Es perfectamente conocido el odio al que Ángela Aguilar ha sido expuesta en redes sociales e incluso en los llamados medios tradicionales. Sin embargo, en esta oportunidad la que está siendo severamente atacada es Cazzu.

Una fanática identificada como @mariafernandaviborilla en TikTok indicó en un video que está dispuesta a marcar a ICE (policía especializada en la detención de personas sin papeles en USA) para que intimide a los fanáticos que verán a Cazzu en dicho país. Y es que la Argentina informó de unos conciertos a realizarse en algunas ciudades estadounidense entre abril y mayo de 2026.

"Voy a ir desde una camioneta con mis binoculares, voy a grabar el momento exacto cuando llegue la migra... Me haré viral, es mi momento de triunfar”. Esas fueron las palabras de la fanática en mención, quien además llamó corrientes a los seguidores de la trapera sudamericana.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Cazzu en los Estados Unidos?

Justamente el conflicto directo y la forma tan desafortunada en la que la fanática lleva el tema se va incluso al ámbito social. La argentina anunció una gira en territorio estadounidense, por lo que en su burla, la fan de Ángela asume que los seguidores de Cazzu son indocumentados y corrientes. Por ello, amenazó con llamar a las patrullas para que intervengan en los eventos que tienen las siguientes fechas confirmadas.