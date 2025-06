Farid Dieck, al borde de las lágrimas dedica un emotivo discurso a Jessica Fernández

Farid Dieck y Jessica Fernandez, ambos creadores de contenido, han estado en el ojo del huracán las últimas semanas , debido a que se viralizaron varios videos donde exponen a la pareja como una relación tóxica y los usuarios de redes sociales han catalogado a Jessica como una “red flag” para Dieck.

Farid Dieck ganó un importante premio que enaltece su trabajo a su podcast “Relatos y reflexiones”. El creador de contenido subió al escenario del evento donde fue premiado para poder recibir una estatuilla y fue ahí cuando aprovechó el momento para dedicar un par de palabras, como se hace comúnmente en las premiaciones; sin embargo, todos quedaron sorprendidos ante su discurso.

Farid Dieck dedica un emotivo discurso a Jessica Fernández

Farid Dieck subió al escenario del evento que premia a los podcast en México, para agradecer a su equipo, pero no dudó ni un segundo en dedicar un conmovedor mensaje a su pareja, Jessica Fernández, con el fin de dejar en claro su amor por ella y hacerle saber al público que siguen más unidos que nunca, pese a las duras críticas que han recibido ambos.

“Pero quiero agradecer a una persona en especial que vino aquí conmigo y quiero contar una historia”

Así empezó el discurso de Farid; sin embargo, el público tuvo una respuesta negativa, ya que empezaron a gritarle “No, no Farid” y posteriormente se quedaron en silencio para escuchar las palabras del premiado.

“En verano del 2022, llevaba yo dos años pasando por mi peor momento profesional y uno de los peores momentos emocionales de mi vida y mi visón empezaba a nublarse, empezaba a verme hacia abajo, a menospreciarme, a dudar de mí, a perder la fe en mí, empezaba incluso considerar dejarlo todo”.

Al borde de las lágrimas y emocional, el también youtuber, aseguró que su pareja estuvo en momentos difíciles y enmarcó que Fernández siempre estuvo ahí para él.

“Tú me veías diferente, siempre me viste hacia arriba, siempre confiaste en mí, yo no lo entendía. Y aún aunque yo no podía verme a mi mismo de esa forma, en eso momento decidí confiar en tu mirada. Tome prestados tus ojos, y seguí adelante, me eduqué, me superé y de ese impulso nació “Relatos y Reflexiones"".

Farid da un mensaje de aliento a Jessica Fernández tras su polémica

Debido a todas las críticas que surgieron hacia Jessica, la creadora de contenido limitó los comentarios en sus redes sociales y sus cuentas se vieron afectadas, pues perdió miles de seguidores. Farid no solo subió a recibir un premio, sino que también quiso hacerle saber a su pareja que está ahí para ella y no debe sentirse menos nunca.

“Quiero aprovechar este momento, frente a todos ustedes y la gente que me está escuchando para decirte que si en un momento, las voces externas o tu propia voz interna te nublan tu visión y empiezas a creer que eres poco y empiezas a perder la fe en ti, quiero que en esos momentos sepas que siempre vas a contar con mis ojos, para que te veas a través de ellos y recuerdes la increíble mujer que eres”.

Así finalizó su discurso Farid Dieck, el público quedó más que asombrado, pero la reacción fue buena, pues lo llenaron de aplausos.

