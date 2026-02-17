Fátima Bosch detiene su recorrido como Miss Universo para auxiliar a un adulto mayor que se sufrió una caída

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se encuentra en un importante recorrido en Ecuador, parte de sus labores como reina de belleza, por lo que se le ha visto convivir con niños, adultos y personalidades importantes. El día de hoy Fátima caminaba por Ambato, Ecuador y mientras saludaba a personas y seguía su camino, se dio cuenta de que un adulto mayor necesitaba ayuda.

Fátima Bosch auxilia a un adulto mayor; esto fue lo que realmente pasó

En el video que se difundió rápidamente en redes sociales se puede ver que Fátima Boch, se percata de que un hombre se cayó en un fuente vacía, por lo que ella reaccionó rápidamente para poder apoyarlo y no solo eso, sino que rompió el protocolo de seguridad y tuvo un leve forcejeo con los guardaespaldas que la acompañaban para poder acercarse al adulto mayor.

Se puede observar claramente como la Miss Universo, pide ayuda al equipo que la acompaña y da unas pequeñas palmadas en la espalda del señor. Cabe resaltar que muchos asistentes comentaron que Fátima no se fue del lugar hasta confirmar y asegurar por ella misma que el adulto mayor se encontraba en buen estado de salud.

Este acto de amor y de sencillez ha cautivado a los seguidores de la mexicana, pues muy pocas veces se ha visto tener este tipo de acciones a las reinas de bellezas, por lo que muchos la han comparado con Lady Di.

Fátima Bosch ha sido comparada con Lady Di

Como mencionamos anteriormente, la Miss Universo 2025 ha cautivado a millones de personas por la empatía, cercanía y sobre todo sencillez que refleja en su día a día.

Se ha tomado el tiempo de acercarse a pequeños que padecen TDAH para contarles sobre cómo ella sobrellevo el mismo trastorno y también se ha mostrado muy amable al responder sus inquietudes.

En la visita que la reina de belleza tuvo en Guatemala el mes pasado, se mostró sin filtros al quitarse los zapatos para poder jugar con los niños de la fundación Margarita Tejada. La amabilidad de Fátima Bosch ha robado miradas y aunque también ha sido juzgada, la mayoría de comentarios son a favor de sus labores como Miss Universo.