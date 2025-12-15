Kim Shantal cumple su reto tras pase de Teo a la semana final de La Granja VIP... de manera accidentada

La permanencia de César Doroteo no solamente trajo felicidad a sus aliados del 'Team Cacaraqueo', sino también el compromiso de cumplir con sus retos para pedir votos y en este caso, quienes tenían desafíos pendientes eran 'El Patrón' Alberto del Río y Kim Shantal, por lo que la granjera quiso cumplir con el suyo apenas comenzaron las tareas con los animales de La Granja VIP.

Cabe recordar que luego de dar pasos para trabajar en su fobia a las aves, Kim había propuesto que se encargaría de las labores en el gallinero , pero en compañía de alguno de sus amigos, ya fuera La Bea o el propio César Doroteo si logra sobrevivir a la gala de eliminación del domingo pasado.

Luego de que el Tío Pepe ayudara a designar las actividades en el reality show, ante la ausencia de la figura de un Capataz, 'El Patrón' fue el otro granjero designado al gallinero, por lo que fue él quien ayudó a Shantal en la atención a las aves de La Granja VIP.

El Mayoral se tomó unos momentos antes de supervisar detalles de otras estaciones para darle algunos consejos a la granjera, sobre todo en materia de logística para limpiar el gallinero; sin embargo, al momento de poner manos a la obra con Alberto del Río, las cosas se salieron un poco de control, pues un malentendido provocó que Kim se asustara por la cercanía de las gallinas.

Tras la intervención del luchador y sus acciones para apartar a las aves por sí solo, le fue un poco más fácil a la granjera continuar con sus labores de aseo en el gallinero.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los primeros dos nominados de la semana final de La Granja VIP y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.