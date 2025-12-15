Cómo hacer un exquisito flan de turrón casero para Navidad con solo 5 ingredientes

Con la llegada de las fiestas decembrinas, las familias se preparan para compartir la mesa navideña y de año nuevo con platillos de todo tipo junto a los seres queridos. En el caso de contar con sobras de turrón, este alimento se puede ocupar en una receta deliciosa de flan casero .

Para hacer un flan de turrón es necesario contar con otros pocos ingredientes. Esta receta de Navidad permite aprovechar sobras que quizás terminan en la basura generando desperdicio. Estos son los pasos básicos para preparar el postre.

Receta de flan de turrón casero para Navidad

La siguiente receta corresponde a un postre navideño de aprovechamiento que puede preparar cualquier persona, ya que no requiere técnicas avanzadas de cocina. El resultado del flan casero es una textura más densa o compacta que el alimento tradicional.

Ingredientes para un flan casero de 8 porciones



Sobras de turrón (200 gramos)

500 ml de leche

6 huevos

120 gramos de azúcar

Caramelo líquido casero para cubrir el molde

¿Cómo hacer un flan casero con sobras de turrón de Navidad?

Poner en el vaso de la batidora la leche, el azúcar y las sobras de turrón (200 gramos aproximadamente). Triturar hasta obtener una crema homogénea y dejar reposar. Preparar el caramelo directamente en el molde donde se vaya a hacer el flan. Colocar 3 cucharadas soperas de azúcar y 1 de agua. Colocar el molde en el fuego y esperar que el caramelo tome un color dorado uniforme. Repartir bien el caramelo para que cubra la base del molde. Dejar enfriar. Batir brevemente los huevos (sin hacer espuma). Agregar la mezcla de leche, azúcar y turrón. Volcar todo en el molde sobre el caramelo. Cubrir con papel aluminio y hornear aproximadamente durante 1 hora a baño María para cuajar. El horno debe estar precalentado a 175ºC. Dejar enfriar y reservar en la nevera. Lo mejor es que se refrigere de un día para el otro. Pero con unas 6 horas bastará para desmoldar sin problemas. Servir acompañado de crema batida o crema chantilly.