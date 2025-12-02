¡Por fin habló! Fátima Bosch revela si dejará su corona de Miss Universo

En medio de la polémica, la nueva Miss Universo aplicó silencio ante todo el ruido que se generaba alrededor de su tan criticado triunfo. Sin embargo, llegó el tiempo de presentar defensa de su corona y lo primero que hizo fue llamar mentirosos a todos los que argumentan que su victoria estaba pactada. Estas fueron las palabras exactas de Fátima Bosch.

¿Qué dijo Fátima Bosch de todo lo sucedido en los últimos días?

Ante toda la barbarie ocurrida en las redes sociales, por fin se sintió algo de oxígeno ya que la propia Miss Universo declaró algo después de un intenso silencio ocurrido en horas recientes. Por ello, al llegar al aeropuerto de Nueva York, sus palabras fueron contundentes. Ante los cuestionamientos que la prensa le hizo, habló de cómo su triunfo incomodaría a muchas personas, pues rompió los moldes.

Así se defendió Fátima Bosch: “Cuando hay una verdad clara, no es necesario andar defendiéndose constantemente. Sin embargo, al tener una voz, también es importante usarla. Aprovecho este espacio para decir que muchas personas saben que todo lo que se ha dicho sobre mí es completamente falso”.

Y es que en sus declaraciones realizadas en sus primeros contactos abiertos ante la prensa, la mexicana dijo que su triunfo incomoda por romper con los moldes. Ante eso, la polémica es algo que llegaría de forma natural.

¿Qué más ha dicho Fátima Bosch en horas recientes?

A través de un video compartido en la cuenta oficial del certamen, la mexicana comunicó un mensaje para hablar de lo que representa para ella el triunfo en este 2025. Ante eso, se entiende cada una de sus actividades como un compilado de mensajes ante lo que se movió en días recientes. Y es que su visita al consulado de México en Nueva York sucedió mientras a Raúl Rocha le investigan arduamente, situación que ya arrojó varios trapos sucios en su contra… los cuales ya están siendo atendidos por la ley.