Esta es la FECHA de la supuesta boda de Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández

Alicia Villarreal se ha destacado por dominar las redes sociales debido a las polémicas en las que se ha visto envuelta; debido a lo que ha vivido en sus últimas relaciones, parece que esa situación no se va a detener.

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Recientemente, los rumores parece que están creciendo, puesto que se prevé una supuesta boda de la cantante mexicana con su novio Cibad Hernández, en la que ya hay una fecha tentativa. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Quién es la pareja actual de Alicia Villarreal?

El novio de Alicia Villarreal se trata de Cibad Hernández, un creador de contenido que se destaca por subir videos motivacionales, contando con miles de usuarios que ven su contenido. La pareja desde sus redes sociales se ha encargado de demostrar su relación.

Los rumores han crecido, ya que circula el chisme de que su pareja le habría entregado un anillo de compromiso durante un viaje por Europa, generando que sus seguidores se alegren por la gran noticia, aunque la información no ha sido notificada.

Los chismes empezaron cuando el creador de contenido, en una entrevista con Javier Ceriani, aseguró que Florencia es un destino en el que puedes encontrar anillos de compromiso excelentes, un comentario que se encargó de encender todas las alarmas sobre una supuesta boda.

¿Cuándo es la supuesta boda?

Aunque la propuesta de matrimonio todavía no sea corroborada por Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández, un reconocido medio de farándula ha dado a conocer que una fuente cercana a la pareja ya tiene la fecha tentativa para la supuesta boda.

Los rumores indican que la pareja ya se comprometió y la fecha de la celebración sería el 31 de agosto; no obstante, se desconoce si se realizará la ceremonia por el civil o ante la religión. Por lo que debemos esperar a que se den a conocer más detalles al respecto y se confirme el posible enlace nupcial.