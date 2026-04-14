Desbloqueando un recuerdo: Aristeo sorprende con video íntimo tras cirugía y sus ocurrencias se vuelven virales

En las últimas horas, Aristeo Cazares, ex competidor de Exatlón México, llamó la atención de todos sus seguidores, después de que se diera a conocer un corto video íntimo en el que se le ve al salir de una cirugía. Dentro del corto clip se le puede observar en aparente estado de somnolencia, debido a los efectos de la anestesia, lo que provocó una ola de reacciones entre todos los seguidores.

Ahora lee: ¿Quién gana HOY martes 14 de abril en Exatlón México? Rojos vs Azules en el Duelo de Los Enigmas

Reacciones por sus ocurrencias bajo anestesia

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a sus seguidores fue la reacción que tuvo, pues el atleta, visiblemente desorientado, aseguraba que había pasado años dormido y ahora que había despertado solo esperaba que llegara su esposa, pues afirmaba tener al menos 6 hijos.

El lado humano que conecta con sus seguidores

Dentro de la conversación digital, los fans fueron más allá de lo anecdótico, pues mencionaron que el video muestra un lado más espontáneo y humano del atleta de alto rendimiento, lo que fortaleció fuerte su conexión con los fans. Sin duda, este tipo de momentos lejos de las contiendas ejos de las contiendas ejos de las contiendas suele volverse viral por la autenticidad que transmite.

¿Qué le pasó a Ariesto Cázares?

Es importante recordar que Cázares tuvo que abandonar la novena temporada de Exatlón México tras sufrir una fuerte lesión en la rodilla durante un circuito, lo que provocó que tuviera que salir de la contienda en ambulancia. De acuerdo con lo que se dio a conocer, Aristeo sufrió una lesión en ligamentos y meniscos, lo que requería intervención quirúrgica para su recuperación.