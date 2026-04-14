¿Cuál es mejor: el agua micelar o desmaquillante? Esto dicen los expertos

Al momento de quitarse el maquillaje, ha surgido la principal duda sobre cuál es la mejor opción entre el agua micelar y el desmaquillante, ya que ambos productos parecen tener la misma función en la limpieza del rostro.

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Para entender mejor el funcionamiento de cada uno, te detallaremos sus diferencias para descubrir cuál nos conviene, empleando la opinión de los expertos.

¿Cuál es la diferencia entre el agua micelar y el desmaquillante?

Por un lado, el agua micelar se describe por ser un producto de cuidado facial, ya que se destaca por limpiar la piel suavemente, eliminando todas las pequeñas partículas de suciedad, exceso de grasa y maquillaje que podamos tener, dejando un rostro fresco. Usualmente, no es necesario el enjuague, ya que es a base de agua.

Mientras que el desmaquillante se destaca por retirar todo el maquillaje pesado que podamos tener en el rostro, ideal para retirar cosméticos que son a prueba de agua, los cuales pueden ser difíciles de retirar con otros productos. Suele ser a base de aceite, por lo que es necesario enjuagar.

Como pudiste ver, ambas alternativas tienen funciones similares, pero los expertos detallan que suelen ser recomendados para diversas situaciones y personas, por lo que es importante considerarlo al momento de adquirir alguno.

¿Qué es lo mejor para quitar el maquillaje?

En realidad, ambas alternativas son recomendables para retirar el maquillaje, pero todo dependerá de los cosméticos que tengas y las características de tu piel. El agua micelar se recomienda usarla en maquillajes muy suaves, en pieles delicadas o solo para retirar la suciedad que tengas en tu piel.

Pero si tienes un rostro con muchos cosméticos o a prueba de agua, es necesario que uses el desmaquillante, ya que es un producto con el que podrás retirar todo lo que tengas en tu piel, una gran opción para tener en tu hogar.

Te recomendamos que ambas opciones las tengas, ya que cada una la puedes usar dependiendo de lo que haya en tu piel. Los expertos recomiendan que solamente busquemos elementos que sean adecuados a nuestro tipo de piel para un mejor efecto.