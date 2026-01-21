Filtran video exacto en el que privan de la libertad a La Nicholette en Sinaloa: uno de los raptores aparece

El “levantón” de la tiktoker La Nicholette en Culiacán, Sinaloa , generó preocupación entre sus fans y la ciudadanía este martes 20 de enero. Horas después de que surgiera el reporte, se filtró un video que muestra el momento exacto en el que fue privada de la libertad. En las imágenes, uno de los presuntos raptores aparece frente a la cámara, lo que ha dado esperanza de que el material sirva como pieza clave para dar con la influencer.

El video fue grabado por la cámara instalada en la Cybertruck que conducía la creadora de contenido de 20 años, la cual fue abandonada tras ser interceptada por sujetos armados en Isla Musala. El reloj marcaba alrededor de las 17:00 horas.

Esto se ve en el video filtrado del “levantón” de la tiktoker Nicholette

La secuencia muestra cómo un auto blanco se empareja con el vehículo de Nicholette. De él desciende un hombre encapuchado y armado, con quien la joven forcejea. Minutos después aparece un segundo involucrado, esta vez con el rostro descubierto, y entre ambos logran subirla al automóvil.

⛔️ #ALARMA | LEV4NT0N CONTRA TIKTOKER EN #CULIACÁN



👉 La influencer sinaloense Nicol, de 25 años y conocida como “La Nicholette” o “La Muchacha del Salado”, fue privada de la libertad por sujetos armados en el sector Isla Musala, en Culiacán; el hecho quedó grabado en video… pic.twitter.com/wu33yur1FT — Daniel Camargo (@DanielCamargoMX) January 21, 2026

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el incidente y activó el Protocolo Alba, además de difundir la ficha de búsqueda.

¿Quién es La Nicholette, la tiktoker que fue privada de la libertad en Sinaloa?

Nicole Pardo Molina, nombre real de La Nicholette, es una tiktoker de 20 años con más de 168 mil seguidores en Instagram. También tiene presencia en Twitch, Snapchat, YouTube y OnlyFans, plataformas en las que comparte su vida llena de lujos y clips de comedia, donde suele burlarse de las compras de su familia, entre ellas el auto color lila que conducía al momento de los hechos. Según Milenio, la joven también tenía un negocio de gorras.

Su última publicación fue alrededor de las 10:00 de la mañana de este martes, en la que aparece bebiendo de un vaso con la frase “Wake tf up”, que podría traducirse como “Despierta, caramba”.

Esta fue la última publicación de La Nicholette antes de ser privada de la libertad.|(Instagram)

Al momento de los hechos, Nicole vestía una blusa morada, pantalón negro, huaraches y llevaba un moño negro en el cabello.