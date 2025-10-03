Fin del misterio; tras la muerte de Miguel de la Mora, esto ocurrirá con sus salones

La muerte del reconocido estilista Miguel de la Mora, ocurrido en Polanco, Ciudad de México, sigue teniendo a la comunidad totalmente consternada y sobre todo a sus clientes entre los que se encuentran famosos como Ángela Aguilar.

Uno de los aspectos que más duda ha generado desde el 29 de septiembre, es qué ocurrirá con los salones que eran propiedad de Miguel de la Mora. Sin dudas este tema es también de preocupación para sus empleados que prestan servicio en las distintas sucursales del centro estético.

¿Qué pasará con los salones de Miguel de la Mora?

Estos días han sido de total incertidumbre ya que ningún miembro del equipo había salido hasta el momento a hablar de lo sucedido. Ahora los integrantes de Miky Hair Salon, han compartido un emotivo mensaje por medio de las redes sociales.

En Instagram se pudo ver un comunicado en el cual los colaboradores del joven Miguel de la Mora, expresaron su dolor por la repentina y dolorosa muerte de quien era el alma y el corazón de los salones de estética.

OTRA VEZ la MISMA HISTORIA: la violencia AVISA, pero las autoridades IGNORAN.



El estilista jalisciense Miguel Ángel de la Mora, “MICKY HAIR”, ASESINADO el lunes afuera de su local en Polanco, YA HABÍA DENUNCIADO 🚨



El 1er SOSPECHOSO es Eduardo Ederly Glz Mtz, mejor conocido… pic.twitter.com/cMC0GJlRTW — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) October 1, 2025

” Hace unos días recibimos la noticia más dolorosa; La pérdida de Micky, el corazón y la esencia de este salón. Nos ha costado mucho encontrar las palabras porque estábamos igual de tristes y desconcertados que todos ustedes, y no sabíamos cómo tratar una situación tan dura”, manifestaba el escrito.

En el mismo mensaje manifestaron que aunque Miguel ya no está de manera física su esencia y pasión está presente en cada rincón del proyecto del cual él fue el fundador.

” Hoy con todo nuestro cariño queremos decirlo: Micky ya no está físicamente con nosotros pero su espíritu, talento y alegría qué compartió con cada cliente y amigos seguirán vivos en este lugar que soñó y construyó", continuó el mensaje.

Si bien pidieron disculpas por la tardanza en hacerse eco de este hecho, agradecieron el apoyo y cariño recibido en los últimos días. Así también quedó claro que las dos sucursales ubicadas en Polanco, Ciudad de México y en la plaza Andares en Zapopan, Jalisco seguirán con total funcionamiento.

Por el momento no se tiene conocimiento sobre quién será el encargado de tomar la dirección de estos establecimientos pero se especula que sea la familia de Miguel de la Mora quien se haga cargo de los salones.

¿Qué avances hay en el caso ?

Miguel de la Mora fue asesinado el pasado 29 de septiembre en las afueras de su salón ubicado en Polanco. El joven de 28 años será uno de los estilistas más reconocidos del mundo y entre sus clientes se encontraban figuras como Ángela Aguilar, Kenia OS, entre otras

Lo que se sabe hasta el momento es que Miguel había realizado una denuncia por amenazas en el año 2023 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estás denuncias iban en contra de Eduardo Ederly González Martínez por lo que había una medida de alejamiento.

Las autoridades siguen trabajando en poder dar con los culpables y esclarecer los hechos del asesinato de Miguel de la Mora.

