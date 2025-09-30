Quién era Miguel de la Mora, el estilista de Ángela Aguilar y Priscila Escoto que asesinaron en Polanco

El asesinato de uno de los estilistas más queridos del medio, Miguel de la Mora, más conocido como Micky Hair, dejó en shock a celebridades, influencers y clientas fieles, entre ellas Ángela Aguilar y Priscila Escoto. Detrás del glamour, había una historia de esfuerzo, talento y un trágico final.

La noche del 29 de septiembre de 2025, el mundo de la belleza y las redes sociales se sacudió con una noticia que pocos querían creer: el famoso estilista habría sido asesinado a las afueras de su salón ubicado en plena avenida Masaryk, en el corazón de Polanco.

(Instagram @micky_hair_salon) Micky Hair habría sido asesinado frente a su negocio en Polanco.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su nombre, tanto la comunidad beauty como sus seguidores empezaron a unir piezas: la ropa que llevaba la víctima coincidía con la que él mismo mostró en sus historias de Instagram ese día.

Además, la edad difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (28 años) era la misma que él celebró recientemente con sus amigos en redes.

¿Qué se sabe hasta ahora del ataque hacia Micky Hair en Polanco?

El periodista Carlos Jiménez fue uno de los primeros en hablar del caso. Según su información, Miguel habría sido atacado directamente por dos personas que llegaron en motocicleta, abrieron fuego y escaparon por la misma vía.

MATAN a DUEÑO de EXCLUSIVA ESTÉTICA en POLANCO

Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de “Micky’s Hair Salón Masaryk”.

Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx

Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan. pic.twitter.com/j4UMP9gZzb — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 30, 2025

El ataque ocurrió justo frente al lugar donde él trabajaba y que tanto había construido: el salón Micky Hair Masaryk.

Desde esa noche, la Fiscalía capitalina ha seguido recabando pruebas, revisando cámaras de vigilancia y tratando de establecer si se trató de un crimen con motivación personal o de otro tipo. Hasta este momento, no hay detenidos ni pistas públicas sobre los responsables.

¿Así fue como Miguel de la Mora se hizo famoso?

Miguel de la Mora (Micky Hair) no era un estilista cualquiera. Quienes lo conocían de cerca lo describen como alguien perfeccionista, cálido y con una visión muy clara de lo que quería lograr. Su carrera comenzó en Guadalajara, pero fue en la Ciudad de México donde su marca explotó.

Instagram/micky_hair Micky Hair compartía en su cuenta de Instagram su amistad con influencers

Desde su cuenta personal en Instagram, @micky_hair, solía compartir momentos con clientas que se volvieron amigas y figuras públicas que confiaban en él para transformar su imagen. Mientras que el perfil del salón rebasaba los 24 mil seguidores.

¿Qué famosos se arreglaban con Micky Hair?

Ángela Aguilar, Kenia OS, Natalia Dupeyrón, Priscila Escoto, María Fernanda Beltrán (Miss Universe México 2024) y Regina Peredo (Reina Hispanoamericana 2019) eran parte del selecto círculo de Micky Hair.