Así luce por dentro el salón donde fue asesinado Miguel de la Mora

México se encuentra aún consternado tras darse a conocer el trágico asesinato del joven estilista, Miguel de la Mora. El homicidio tuvo lugar en su salón de estética que está ubicada en Polanco, en la Ciudad de México.

El joven era muy conocido en el mundo de la farándula debido a que era quien asistía a personalidades como Ángela Aguilar y Kenia Os. Como mencionábamos el asesinato ocurrió en su estética llamada Micky Hair Salon Masaryk por lo que te vamos a contar cómo luce este lugar por dentro.

¿Cómo luce el salón donde fue asesinado Miguel de la Mora?

El crimen tuvo lugar el pasado 29 de septiembre cuándo Miguel de la Mora, conocido en las redes sociales como Micky Hair, fue atacado directamente dentro de una de sus sucursales, por autores desconocidos.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han confirmado que el ataque fue perpetrado por individuos que iban a bordo de una motocicleta, es por esto que se ha abierto una carpeta de investigación para poder dar con los asesinos y esclarecer el crimen del joven.

Cómo mencionamos anteriormente Miguel de la Mora era propietario de su salón de belleza llamado Micky Hair Salon, que estaba ubicado en la intersección de Presidente Masaryk y Moliére, en una zona muy exclusiva de Polanco.

El salón de belleza se caracteriza por tener un concepto sofisticado con detalles de lujos y servicios que están pensados para un público de alto perfil. Desde el concepto hasta la ambientación y la atención, están diseñados para que cada una de sus clientas se sienta única por eso es que asistían celebridades y figuras públicas cómo Ángel Aguilar, Kenia Os, Altair Jarabo, entre otras conocidas.

Este lugar se ubica en el quinto piso de un edificio y cuenta con un recibidor muy moderno, con una sala de espera con sillones minimalistas con cojines y alfombras de una marca reconocida, mesas de centro y hasta un retrato del propio Miguel. A esto se agrega lámparas brillantes, espejos de un tamaño considerable y mobiliario de diseño.

En este sentido también tenemos que mencionar que el salón de estética tiene en el área de lavado de cabeza,10 estaciones para tratamientos capilares, un espacio de pedicure, cortinas elegantes, cabinas privadas para tratamientos, baños con acabados marmoleados en gris y oro, una ducha estilizada, estaciones para cortes y peinados y sillas ergonómicas. Esto no es todo porque el lugar también cuenta con una clínica propia con 2 consultorios y 3 cabinas.

¿Cuánto cuesta una cita en este lugar?

Los cortes de pelo en este salón para mujeres van desde 2.300 pesos y para caballeros desde 709 pesos. Los tratamientos varían desde los 930 pesos en adelante y pueden alcanzar los 3.300 pesos.

Es decir que para ir al salón de Miguel de la Mora se debe contar con un presupuesto de 1000 pesos en adelante, dependiendo del tratamiento y el servicio que se requiera.

