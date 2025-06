VIDEO: ¿Cómo reaccionó Cazzu al enterarse que hará sold out en el Auditorio Nacional?

Han pasado algunos días desde que se hizo oficial que Cazzu se presentará en México como parte de su gira y las reacciones al respecto no dejan de llegar. La trapera argentina confirmó que tendrá sold out en el Auditorio Nacional de la capital del país, por lo que su emotiva reacción no pasó desapercibida luego de un video que recientemente se compartió en redes.

Fue el pasado jueves 29 de mayo cuando Cazzu compartió con sus seguidores que su gira “Latinaje” llegará a territorio nacional a mediados de octubre, más precisamente en la CDMX a través del Auditorio Nacional, un recinto emblemático para los cantantes. Con ello, la trapera argentina no pudo evitar mostrar su emoción luego de que se confirmara que este lugar estará totalmente lleno.

¿Cómo reaccionó Cazzu tras su sold out en el Auditorio Nacional?

Vale decir que fue desde el pasado lunes 2 junio cuando los boletos se vendieron en preventa, mismos que se terminaron en un abrir y cerrar de ojos. Cazzu no esperaba este recibimiento de parte de sus seguidores mexicanos, motivo por el cual mostró una gran emoción considerando que la trapera argentina ha comenzado a evolucionar en cuanto a nivel de popularidad hace apenas un año.

Fue así como Cazzu logró vender todos los boletos para el concierto que tendrá este 14 de octubre en el Auditorio Nacional, por lo que se vio obligada a abrir una fecha más para el siguiente día; es decir, el miércoles 15. Esto causó la emoción de la argentina, quien compartió un video tomándose el rostro en señal de no poder creer lo que su música ha impactado al fanático mexicano.

¿Cuántas personas caben en el Auditorio Nacional?

Tal y como se mencionó anteriormente, el Auditorio Nacional es un recinto histórico al interior de la Ciudad de México al que le caben alrededor de nueve mil 366 personas, un aforo lo suficientemente importante para cualquier artista de renombre. En ese sentido, vale decir que los boletos para ver a Cazzu en vivo oscilarían entre los 600 y los dos mil 500 pesos, dependiendo la zona del inmueble.