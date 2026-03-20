Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y EXPLOTA contra Cazzu: “La fulana que hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella”

La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal continua en la conversación luego de que Florinda Meza expresara su punto de vista ante las polémicas que han rodeado a la pareja pues en esta ocasión para muchos usuarios la actriz defendió a Ángela Aguilar de todas las críticas negativas que ha recibido. Por otra parte, Florinda Meza señaló que Cazzu hizo “mucho escándalo” luego de su ruptura con Nodal.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Cazzu y Ángela Aguilar?

En recientes declaraciones la viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, compartió su punto de vista sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en donde señaló lo siguiente: “Para empezar pobre muchacha, ¿no? Realmente no tenían razón en juzgarla así” fueron palabras de la actriz además de que expresó que mientras Ángela tenía 20 años Nodal tenía 33 por lo que la persona “que estuvo mal”.

Respecto a Cazzu, Florinda Meza dijo que la argentina había hecho “mucho escándalo” mencionando que Christian Nodal ni siquiera estaba casado con ella. “Y luego la fulana que hizo mucho escándalo, la mujer que no sé como se llama, una fulanita, sutanita o menganita, hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella” fueron palabras de Florinda Meza

¿Por qué comparan a Florinda Meza con Cazzu?

Estos comentarios han generado una gran polémica en redes sociales ya que muchas personas señalan que la situación de Ángela Aguilar y la de Florinda Meza es muy similar ya que en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” el personaje de Roberto Gómez Bolaños le es infiel a su esposa Graciela Fernández con la mujer que aparentemente sería Florinda Meza, aunque en la serie no se confirma que sea ella.

En redes sociales muchos internautas han señalado que ambas son “iguales” ya que su situación fue muy similar aunque hasta el momento Florinda Meza no se ha pronunciado ante las críticas, sin embargo cuando emitió su opinión dijo que a ella le gustaba tener el primer lugar en todo, sin importar que fuera por ser “la mujer más odiada”.

Por otra parte, la argentina no ha respondido ante los comentarios que Florinda Meza ha hecho sobre ella. Una de las recientes polémicas de la cantante argentina ha tenido ha sido la que surgió luego de que en la canción “Rosita”, producida por Tainy e interpretada por Jhayco y Raw Alejandro, se mencionará un verso donde se hacía referencia a la relación entre Nodal y Ángela Aguilar por lo que Cazzu respondió con un texto llamado “La Tiradera”.