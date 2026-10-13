Florinda Meza anuncia DOLOROSA muerte de ser querido con devastador mensaje: " Me amó 14 años”

El pasado lunes 12 de octubre la actriz mexicana Florinda Meza, dió a conocer a través de una publicación compartida en sus redes sociales, el fallecimiento de su querida mascota “Bruno”, un perro con el que convivió por 14 años. A través de dicho posteó la también comediante aprovechó para recordar a su esposo, Roberto Gómez Bolaños, quién falleció el 28 de noviembre de 2014.

¿Qué mensaje compartió Florinda Meza sobre la muerte de “Bruno”?

En una publicación, acompañada de algunas fotografías de ella con su mascota así como de Roberto Gómez Bolaños con tiernos caninos, Florinda Meza reveló lo mucho que le dolía la partida de Bruno. “Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces”, fueron algunas de las palabras de la actriz, quién también mencionó que Bruno había formado parte de una camada de cinco perritos que estuvieron mientras Roberto estaba vivo (Zuri, Chapis, Pancho y luego nacieron Lola y Bruno).

Uno de los aspectos que la actriz expresó que le dolían más de la muerte de Bruno era que la mascota era lo último que había compartido con su esposo. En la misma publicación Florinda dejó claro que Bruno había sido el mejor guardián y compañero. “Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos”, fue parte del mensaje con el que la actriz despidió a su gran compañero de cuatro patas. Actualmente la publicación ya alcanza más de 20 mil me gusta y muchos comentarios por parte de fans enviando mensajes de amor y condolencias. “Quiero que sepas que siento muchísimo por tu pérdida”, “Fuerzas amada Doña Florinda”, “Que recuerdos tan hermosos en esas fotografías”, son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿Quién es Florinda Meza?

Florinda Meza García es una reconocida actriz, guionista, productora, cantante y comediante mexicana de 77 años. Alcanzó fama internacional luego de dar vida al personaje de “Doña Florinda”. Formó parte del equipo de Roberto Gómez Bolaños a finales de los años 60, actor y productor mexicano con el que se casó en 2004, hombre con el que estuvo por 27 años. Florinda Meza estudió arte dramático en la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y trabajó como modelo antes de debutar como actriz.

