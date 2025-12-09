Estas son las FOTOS filtradas del cumpleaños de Imelda Tuñón; ¿presumió nuevo novio?

Aunque pareciera que el conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón es muy largo, la realidad es que ha sido este año el único donde se enfrascaron en los asuntos jurídicos por la custodia de José Julián… y la herencia de Julián Figueroa. Ante eso, fue destacado en los medios la fiesta que Imelda preparó por su cumpleaños. Esto se sabe del evento que concretó con familiares y amigos.

¿Imelda Tuñón invitó a su novio a su fiesta de cumpleaños?

La joven cumplió 29 años el pasado 5 de diciembre y compartió en sus redes sociales que algunos de sus familiares también están de fiesta en estos días del año. Por ello, incluso algunos viajaron desde el extranjero para celebrar juntos las fechas tan importantes. En ese sentido, la famosa compartió diversos eventos gestados en las horas recientes.

Y es que Imelda no se guardó nada, pues invirtió en eventos con sus amigos y familiares de la edad, esto para celebrar en un club nocturno. Aunque también publicó videos celebrando a una prima que cumplió 15 años. En ese sentido, el fin de semana estuvo ajetreado entre tanta celebración, esto en un año que ha sido una locura con demasiados conflictos generados con el tema de la custodia de José Julián.

Sin embargo, aunque muchos esperaban ver a quien se presume es su nuevo novio, no hay evidencia de que el joven estuviera presente y solamente se le vio acompañada de diversos personajes que parecen ser cercanos de la festejada.

¿En qué va el pleito entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

La situación legal parece muy clara en favor de Imelda, al menos en el caso de su hijo. José Julián le pertenece a su madre y ahora lo que falta resolver es lo del testamento de Julián Figueroa. La familia argumenta que el heredero universal es el niño, aunque desde el principio se habló de una firma falsa concretada para quitarle derecho de las pertenencias a Garza Tuñón.

Y en cuanto a lo más mediático ocurrido en días pasados, se tiene el audio que se filtró de José Julián diciendo que le tiene miedo a su abuela y que no quiere estar con ella. Ante eso, Maribel dijo que evidentemente el niño está siendo manipulado y que pedía de favor que no tocaran más un tema tan sensible para ella.