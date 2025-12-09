Estas fueron las fotos inéditas que Lupillo Rivera publicó de Jenni Rivera

La muerte de Jenni Rivera es un momento fuerte que ha marcado a la música en México, puesto que se trata de una personalidad de gran reconocimiento. Tras varios años desde su muerte, su hermano Lupillo Rivera la recuerda con mucho afecto y tristeza por la forma en que ocurrieron los hechos.

Es así que el cantante mexicano compartió fotos inéditas de cuando recibieron los restos de la artista. Para que sepas más, te detallaremos cuál fue la información que reveló la celebridad sobre los lamentables hechos.

¿Qué comentó Lupillo Rivera?

No olvidemos que recientemente Lupillo Rivera hizo la publicación de su libro “Tragos amargos”, en el que ha detallado importantes momentos de su vida, y uno de ellos fue cuando recibió los restos de su hermana Jenni Rivera.

Dentro de dichas aclaraciones se puede ver una foto inédita, en la que vemos a los hermanos de la artista recogiendo los restos de ella. Lupillo explica que decidieron embalsamarla, y que entre todos tomaron la decisión de inmortalizar el trágico momento familiar. Posteriormente, la llevaron a una capilla en Nuevo León donde se llevaría a cabo la ceremonia religiosa; así lo menciona un artículo de TV y Novelas.

Dicha información fue revelada frente a varios medios de comunicación, puesto que era un evento sobre la presentación del libro del artista, en el que explica que compartió fuertes momentos en su vida personal. Las fotos inéditas del momento en que recibieron los restos solamente buscan proporcionar información real al respecto y permitir que los usuarios conozcan el fuerte golpe emocional.

¿Cuándo murió Jenni Rivera?

Jenni Rivera, ‘la Diva de la Banda’, murió el 9 de diciembre del 2012 a los 43 años; ahora está cumpliendo 13 años desde su fallecimiento en el trágico accidente aéreo, donde la aeronave se estrelló cerca de Iturbide. Dentro de las víctimas mortales, también se encontraron todos sus acompañantes y los pilotos.

Al día de hoy, la muerte de la cantante no solo afectó a Lupillo Rivera y a su familia; también fue una trágica noticia para el público, quien siguió de cerca toda su carrera musical, además de ser una mujer muy querida en la farándula.