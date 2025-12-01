Lupillo Rivera envía polémico mensaje a Belinda

Lupillo Rivera en los últimos meses se ha encontrado rodeado de la polémica, en especial al hacer diversas confesiones que fueron plasmadas en el libro que publicó, donde anuncia los romances que vivió con Belinda.

Aunque la cantante aseguró que eran falsas, el hermano de Jenni Rivera detalló que son comentarios reales, situación que ha encendido la polémica nuevamente. Para que te mantengas atento a todo el chisme, te detallaremos toda la información que se conoce al respecto.

¿Qué reveló Lupillo Rivera de Belinda?

Cuando se anunció el lanzamiento del libro de Lupillo Rivera, el cantante aseguró que en sus páginas los lectores encontrarían fuertes confesiones sobre los hechos. Una de ellas sería su relación con Belinda, donde explicaban que habían considerado tener hijos juntos.

Por si fuera poco, al poco tiempo de darse a conocer la información, en redes sociales salieron videos y fotos de ambas celebridades, bailando muy juntos y disfrutando de una copa de vino, provocando un sinfín de reacciones por parte del público.

Ante los hechos y una demanda interpuesta por la cantante, el hermano de Jenni Rivera, frente a varios medios de comunicación, detalló que todas las confesiones realizadas fueron reales, y que nada de lo que escribió fue una mentira. Además, de mostrarse firme ante la espera de la notificación del proceso legal al que se enfrenta.

¿Cuál fue la demanda que interpuso Belinda?

Al darse a conocer toda la polémica que hizo Lupillo Rivera, Belinda no esperó mucho tiempo. El 2 de octubre la cantante junto a un equipo legal interpusieron una demanda ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde acusaban al cantante mexicano de violencia digital y mediática.

Noticia que sorprendió a todo el público, por la forma en que se desarrollaron los hechos causados por lo escrito en el libro. Por ahora, el proceso legal que hay entre ambas personalidades sigue en proceso, donde cada uno ha defendido su postura sobre los comentarios que se han hecho de cada uno de ellos.