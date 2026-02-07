Muere reconocido músico a los 77 años de edad

Lamentablemente se dió a conocer la noticia de que Fred Smith, reconocido bajista de la popular banda Televisión, falleció a los 77 años de edad . Esta información fue dada a conocer a través de la cuenta de instagram de Jimmy Ripp, guitarrista del grupo musical y de la agrupación. Dicha publicación estuvo acompañada de un video con los mejores momentos que los integrantes de la banda compartieron.

¿Quién era Fred Smith?

Fue un reconocido músico que inició su trayectoria en la banda Blondie. Sin embargo, en 1975 tomó una oportunidad que cambiaría su vida ya que se unió a la agrupación musical “Television” en dónde pudo ser uno de los mayores referentes en la escena del movimiento punk neoyorquino. Luego de tres años la agrupación terminó, pero eso no significó el fin de la carrera de Fred ya que comenzó a trabajar en otros proyectos. Se sumo a colaborar con artistas como Tom Verlaine, Richard Lloyd, The Roches, Willie Nile, Peregrins y The Revelons. Su trabajo quedó plasmado en diversos álbumes, canciones, proyectos musicales y giras en donde el público reconoció su talento y sobretodo; conecto con él de manera genuina.

“Era un gran compañero de carreras y justo el tipo que querías cerca cuando la vida en la carretera se volvía aburrida.” fueron algunas de las palabras que Jimmy Ripp expresó ante el fallecimiento del reconocido músico. Además añadió que el sentido del humor de Smith siempre fue único y muy divertido. También mencionó como fue que se conocieron por primera vez, pues dijo que todo ocurrió en 1980 tocando, con Jay Dee Daugherty a la batería, en The Eve Moon Band. “Me recomendaron como segunda guitarra, lo que dio lugar a una larga y enriquecedora amistad musical” fueron palabras de Ripp.

Por otra parte, Jimmy resaltó el gran talento musical que Smith tenía pues expresó que el músico hacía grandes líneas de bajo melódicas así como el contrapunto. Dijo que su talento siempre estuvo lleno de naturalidad y fue muy importantes para cada canción. Expresó que ambos tenían planes a futuro como "tocar la música de Tom en vivo”, pero que lamentablemente eso ya no iba a suceder. “Lo extrañaré más de lo que nadie pueda imaginar” fueron palabras en dicha publicación.

¿De qué murió Fred Smith?

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. Sin embargo, de acuerdo con Jimmy Ripp, guitarrista de Television, Smith enfrentaba una enfermedad.