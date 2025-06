“Fue un momento muy caótico”, Cazzu recuerda un punto específico que vivió con Christian Nodal

En los últimos meses, la cantante argentina Cazzu ha vivido una metamorfósis sumamente llamativa a raíz de la ruptura amorosa que tuvo con Christian Nodal, pues si bien a nivel personal lidió con todos los comentarios en su contra, en el apartado laboral es una realidad que esta situación le abrió muchas puertas no solo en su país natal, sino también en la República Mexicana.

Y, a más de un año de haber terminado su vínculo amoroso con el cantante de regional mexicano, ahora Cazzu recordó uno de los momentos más turbios que vivió a lado de Christian Nodal. En este punto vale decir que dicha situación no fue responsabilidad del cantante en turno, sino de una vivencia que tuvieron que lidiar juntos en medio de un sinfín de comentarios.

Cazzu y la vez en la que vivió un momento caótico con Christian Nodal

Durante una charla que tuvo con el programa La Heladera, Cazzu tuvo a bien recordar las filtraciones que se dieron en torno a su embarazo. Y es que, de acuerdo con la argentina, el hecho de que se supiera que estaba embarazada de Christian Nodal sin haberlo hecho público generó mucha tristeza en su contra, motivo por el cual tuvo que destapar esta situación en pleno concierto.

“Fue un momento muy caótico en mi vida, se empezaba a filtrar la noticia de que estaba embarazada. Estaba muy triste porque no sabíamos cómo había sucedido eso. ¿Cómo puede ser que me robaran algo tan preciado”, estableció Cazzu, quien al saber lo que estaba sucediendo no tuvo otro remedio que confirmar la noticia en pleno concierto en su natal Argentina.

¿Cómo es la relación actual entre Cazzu y Christian Nodal?

Si bien una vez que se terminó su relación las declaraciones en contra de cada uno era el pan de cada día, la realidad es que ambos han limitado mucho sus posturas. En este apartado, vale decir que, al menos extraoficialmente, se sabe que la relación entre Cazzu y Christian Nodal ha mejorado mucho, y lo anterior tiene directamente que ver con su pequeña hija Inti.