Actriz aparece rapada en el escenario y revela que padece cáncer de mama

La enfermedad es algo que llega de la manera menos esperada y donde nadie tiene un boleto de salvación. Ante eso, el testimonio de esta actriz dejó estupefactos a sus propios compañeros de elenco y al público que se enteró en el escenario que, a pesar de tener cáncer de mama, seguía trabajando en la obra de teatro.

Aunque en ocasiones los procedimientos médicos para erradicar males como el cáncer son bastante violentos, en ocasiones es posible dar una buena imagen. Y justamente eso es lo que esta estrella intentó. No permitió decaerse en ningún sentido y le dijo a su doctor que llevaría a cabo un tratamiento que le permitiera seguir actuando.

¿Quién es la actriz que sorprendió a todos confesando su enfermedad públicamente?

El elenco de “Cabaret”, el público y la prensa presente quedó anonadada por la revelación de Anahí Allué. La actriz de 60 años le confesó a todos que tiene cáncer de mamá y lo hizo porque se cansó de fingir que la peluca que llevaba era su cabellera verdadera. Así lo comentó a los medios presentes: “Estaba harta de fingir atrás de una peluca porque no era yo. En el teatro me podría poner mil pelucas, pero en la vida real ya estaba molesta. Sabía que era mentira y me siento orgullosa del proceso”.

Ante eso, también indicó que no se iba a permitir someterse a un tratamiento que la mantuviera postrada. Hoy ya está en la etapa final de su proceso, el cual ha sido completamente satisfactorio y así lo presume: “Soy actriz, no me tires en una cama. Vamos a equilibrar el tratamiento para que pueda dar todas las funciones porque me matas si no estoy en el escenario”.

¿Quién es la actriz Anahí Allué?

Nacida en Buenos Aires, la argentina llegó a México en el 2001 ya con una amplia trayectoria en el mundo artístico. Eso provocó que desde ese momento nuestro país la recibiera con los brazos abiertos, pues su talento habló por sí mismo. A sus 60 años aún sigue muy vigente y en estos momentos participa en la obra “Cabaret”, la cual también fue muy mencionada en días recientes porque será el espacio del debut de Mon Laferte en el mundo teatral.

