Funan a Ángela Aguilar por comentario en el Instagram de una celebridad. “Vas a ser tía”

Lo que comenzó como un comentario bienintencionado de Ángela Aguilar , terminó en críticas para ella en redes sociales. La cantante de regional mexicano escribió una felicitación para la cantante estadounidense Meghan Trainor, la cual causó revuelo en Instagram.

"Felicidades" junto con tres emojis de corazón, fue lo que Ángela escribió para Meghan, quien acaba de convertirse en madre por tercera ocasión, vía gestación subrogada. El comentario ha reunido más de 2,300 respuestas hasta ahora.

|Crédito: Captura

"Vas a ser tía", "no hermosa, hazte para allá", "¿también eres fan de su relación?" y "no necesita tías", fueron algunas de las respuestas en crítica que le hicieron a Ángela Aguilar. También hubo burlas sobre si Meghan tenía algún vínculo con la cantante mexicana.

Gran parte de las respuestas hacían referencia a una de las entrevistas más virales de Ángela, hecha cuando Cazzu y Christian Nodal acababan de dar a conocer que tendrían una hija. "Voy a ser tía", habría dicho la intérprete en aquella ocasión.

Sin embargo, entre las respuestas del comentario también hay fans de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes incluso mostraron entusiasmo ante la idea de que en un futuro cercano los cantantes también decidan ser papás juntos.

Desde que anunció el nacimiento de su hija, quien lleva el nombre Mikey, Meghan Trainor ha enfrentado una ola de críticas y 'hate' en redes sociales por recurrir a la gestación subrogada.

A la cantante de "All about that bass" también la están criticando porque en la publicación donde anunció el nacimiento hay una foto donde ella está en cama cargando a su bebé en una posición que, según han señalado en redes, sugiere que Meghan hubiera tenido un parto. Sin embargo, la intérprete habló claramente sobre el proceso al que recurrió y dijo que era una opción más segura para ella si quería volver a ser mamá.

Meghan Trainor y su esposo, el actor Daryl Sabara (a quien seguro recuerdas por protagonizar la saga "Mini Espías"), tienen dos hijos más: Riley, nacido en 2021, y Barry, nacido en 2023.

